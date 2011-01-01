Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1 млн

Маккаби Хайфа - турнирная таблица

Хайфа
Стадион:
Кирьят Элизер
Сайт:
http://maccabi-haifafc.walla.co.il
Тренер:
Мессай Дего
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Основной этап
Плей-офф
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Страсбур
2
Ракув
3
АЕК
4
Спарта
5
Райо Вальекано
6
Шахтер
7
Майнц
8
АЕК
9
Лозанна-Спорт
10
Кристал Пэлас
11
Лех
12
Самсунспор
13
Целе
14
АЗ Алкмаар
15
Фиорентина
16
Риека
17
Ягеллония
18
Омония
19
Ноа
20
Дрита
21
КуПС
22
Шкендия
23
Зриньски
24
Сигма
25
Университатя
26
Линкольн
27
Динамо К
28
Легия
29
Слован
30
Брейдаблик
31
Шэмрок Роверс
32
Хэкен
33
Хэмран
34
Шелбурн
35
Абердин
36
Рапид
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
11
5
6
16
6
4
2
0
9
2
7
14
6
4
1
1
14
7
7
13
6
4
1
1
10
3
7
13
6
4
1
1
13
7
6
13
6
4
1
1
10
5
5
13
6
4
1
1
7
3
4
13
6
3
3
0
7
1
6
12
6
3
2
1
6
3
3
11
6
3
1
2
11
6
5
10
6
3
1
2
12
8
4
10
6
3
1
2
10
6
4
10
6
3
1
2
8
7
1
10
6
3
1
2
7
7
0
10
6
3
0
3
8
5
3
9
6
2
3
1
5
2
3
9
6
2
3
1
5
4
1
9
6
2
2
2
5
4
1
8
6
2
2
2
6
7
-1
8
6
2
2
2
4
8
-4
8
6
1
4
1
6
5
1
7
6
2
1
3
4
5
-1
7
6
2
1
3
8
10
-2
7
6
2
1
3
7
9
-2
7
6
2
1
3
6
8
-2
7
6
2
1
3
7
15
-8
7
6
2
0
4
9
9
0
6
6
2
0
4
8
8
0
6
6
2
0
4
5
9
-4
6
6
1
2
3
6
11
-5
5
6
1
1
4
7
13
-6
4
6
0
3
3
5
8
-3
3
6
1
0
5
4
11
-7
3
6
0
2
4
0
7
-7
2
6
0
2
4
3
14
-11
2
6
0
1
5
3
14
-11
1
Команда
1
Райо Вальекано
2
Ракув
3
Майнц
4
АЕК
5
Зриньски
6
Спарта
7
Лех
8
АЕК
9
Лозанна-Спорт
10
Риека
11
Страсбур
12
Целе
13
Шкендия
14
АЗ Алкмаар
15
Линкольн
16
Динамо К
17
Самсунспор
18
Фиорентина
19
Ноа
20
Слован
21
Ягеллония
22
Брейдаблик
23
КуПС
24
Кристал Пэлас
25
Шахтер
26
Сигма
27
Университатя
28
Дрита
29
Легия
30
Омония
31
Шэмрок Роверс
32
Хэмран
33
Хэкен
34
Абердин
35
Шелбурн
36
Рапид
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
2
6
9
3
3
0
0
7
1
6
9
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
1
0
10
3
7
7
3
2
1
0
8
2
6
7
3
2
1
0
7
1
6
7
3
2
1
0
7
2
5
7
3
2
1
0
5
0
5
7
3
2
1
0
5
1
4
7
3
2
1
0
4
0
4
7
3
2
1
0
6
3
3
7
3
2
1
0
5
2
3
7
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
1
0
3
0
3
7
3
2
1
0
5
3
2
7
3
2
0
1
8
2
6
6
3
2
0
1
7
2
5
6
3
2
0
1
4
2
2
6
3
2
0
1
4
3
1
6
3
2
0
1
4
3
1
6
3
2
0
1
3
2
1
6
3
1
2
0
5
3
2
5
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
1
1
5
4
1
4
3
1
1
1
3
2
1
4
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
1
1
2
4
-2
4
3
1
0
2
4
3
1
3
3
1
0
2
2
2
0
3
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
1
2
3
5
-2
1
3
0
1
2
0
4
-4
1
3
0
0
3
0
5
-5
0
Команда
1
Шахтер
2
Страсбур
3
Кристал Пэлас
4
Спарта
5
АЕК
6
Омония
7
АЕК
8
Ракув
9
Райо Вальекано
10
Майнц
11
Самсунспор
12
Лозанна-Спорт
13
Дрита
14
Фиорентина
15
Ягеллония
16
Лех
17
Легия
18
Сигма
19
Университатя
20
Целе
21
АЗ Алкмаар
22
КуПС
23
Риека
24
Ноа
25
Хэкен
26
Шелбурн
27
Шэмрок Роверс
28
Рапид
29
Абердин
30
Шкендия
31
Слован
32
Динамо К
33
Хэмран
34
Брейдаблик
35
Зриньски
36
Линкольн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
3
4
9
3
3
0
0
5
2
3
9
3
2
0
1
6
2
4
6
3
2
0
1
3
2
1
6
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
1
1
1
2
-1
4
3
1
1
1
2
4
-2
4
3
1
0
2
4
3
1
3
3
0
3
0
2
2
0
3
3
1
0
2
5
6
-1
3
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
1
0
2
3
5
-2
3
3
1
0
2
3
5
-2
3
3
1
0
2
3
5
-2
3
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
2
1
1
2
-1
2
3
0
2
1
2
4
-2
2
3
0
1
2
1
3
-2
1
3
0
1
2
0
3
-3
1
3
0
1
2
3
8
-5
1
3
0
1
2
3
9
-6
1
3
0
1
2
0
9
-9
1
3
0
0
3
0
4
-4
0
3
0
0
3
1
6
-5
0
3
0
0
3
1
7
-6
0
3
0
0
3
1
7
-6
0
3
0
0
3
1
8
-7
0
3
0
0
3
0
8
-8
0
3
0
0
3
2
12
-10
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
1/8 финала
Лех
1
2
Шахтер
3
1
Лех
1 : 3
Шахтер
Шахтер
1 : 2
Лех
АЗ Алкмаар
2
4
Спарта
1
0
АЗ Алкмаар
2 : 1
Спарта
Спарта
0 : 4
АЗ Алкмаар
АЕК
1
Кристал Пэлас
2
АЕК
1 : 2
Кристал Пэлас
Фиорентина
2
2
Ракув
1
1
Фиорентина
2 : 1
Ракув
Ракув
1 : 2
Фиорентина
Самсунспор
1
1
Райо Вальекано
3
0
Самсунспор
1 : 3
Райо Вальекано
Райо Вальекано
0 : 1
Самсунспор
Целе
0
2
АЕК
4
0
Целе
0 : 4
АЕК
АЕК
0 : 2
Целе
Сигма
0
0
Майнц
0
2
Сигма
0 : 0
Майнц
Майнц
2 : 0
Сигма
Риека
1
1
Страсбур
2
1
Риека
1 : 2
Страсбур
Страсбур
1 : 1
Риека
1/4 финала
Шахтер
3
2
АЗ Алкмаар
0
2
Шахтер
3 : 0
АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар
2 : 2
Шахтер
Кристал Пэлас
3
1
Фиорентина
0
2
Кристал Пэлас
3 : 0
Фиорентина
Фиорентина
2 : 1
Кристал Пэлас
Райо Вальекано
3
1
АЕК
0
3
Райо Вальекано
3 : 0
АЕК
АЕК
3 : 1
Райо Вальекано
Майнц
2
0
Страсбур
0
4
Майнц
2 : 0
Страсбур
Страсбур
4 : 0
Майнц
1/2 финала
Шахтер
1
1
Кристал Пэлас
3
2
Шахтер
1 : 3
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
2 : 1
Шахтер
Райо Вальекано
1
1
Страсбур
0
0
Райо Вальекано
1 : 0
Страсбур
Страсбур
0 : 1
Райо Вальекано
Финал
Кристал Пэлас
1
Райо Вальекано
0
Кристал Пэлас
1 : 0
Райо Вальекано
Главные новости
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
Акинфеев рассказал, как идет его восстановление от травмы
09:58
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
8
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
1
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
8
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
8
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+