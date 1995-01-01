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    Маккаби Хайфа - расписание

    Город Хайфа
    Дивизион Израиль-Премьер-Лига
    Сайт http://maccabi-haifafc.walla.co.il
    Стадион Кирьят Элизер
    Лига чемпионов (2023/2024), первый матч
    1 раунд
    первый матч    		 11 июля, вторник 21:00 Хэмран Маккаби
    Лига чемпионов (2023/2024), ответный матч
    1 раунд
    ответный матч    		 18 июля, вторник 20:00 Маккаби Хэмран
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