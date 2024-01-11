Черчесов высказался об интересе к нему со стороны «Бешикташа»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны турецкого «Бешикташа».

– Недавно спортивный директор «Бешикташа» заявил, что стамбульцы рассматривали вашу кандидатуру. Понятно, что обращаются из разных стран и континентов. Назовите еще какие-то конкретные варианты.

– Не стану отрицать – «Бешикташ» действительно называл мою фамилию. При этом искренне желаю удачи новому главному тренеру команды Фернанду Сантушу.

Но в целом я не привык сам называть клубы, с которыми были или есть рабочие контакты. Когда появится конкретика с официозом, тогда можно давать комментарии. А без этого какой смысл?