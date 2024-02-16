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    Лесовой дебютировал в составе «Маккаби» Хф в еврокубках

    Российско-израильский полузащитник Даниил Лесовой впервые вышел в стартовом составе хайфского «Маккаби». 26-летний хавбек начал с первых минут первый матч 1/16 финала Лиги конференций против бельгийского «Гента».

    Лесового и двух других игроков «Маккаби» заменили на 64-й минуте, а на 65-й израильский клуб открыл счет – отличился Франтзди Пьеррот. Этот гол оказался единственным в матче, команда из Хайфы победила со счетом 1:0.

    • Лесовой играет в «Маккаби» на правах аренды из «Динамо».
    • Он дебютировал в команде из Хайфы 10 февраля, когда вышел на замену в гостевом матче чемпионата Израиля против «Бейтара» из Иерусалима. Лесовой вышел при счете 2:0 в пользу «Маккаби» – результат не поменялся до конца игры.
    • За карьеру на счету Лесового в еврокубках были 3 матча в квалификации Лиги Европы в составе тульского «Арсенала» и «Динамо».
    • Ответный матч в Лиге конференций «Гент»«Маккаби» Хф пройдет 21 февраля.

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.02.2024 08:52
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