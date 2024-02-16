Лесовой дебютировал в составе «Маккаби» Хф в еврокубках

Российско-израильский полузащитник Даниил Лесовой впервые вышел в стартовом составе хайфского «Маккаби». 26-летний хавбек начал с первых минут первый матч 1/16 финала Лиги конференций против бельгийского «Гента».

Лесового и двух других игроков «Маккаби» заменили на 64-й минуте, а на 65-й израильский клуб открыл счет – отличился Франтзди Пьеррот. Этот гол оказался единственным в матче, команда из Хайфы победила со счетом 1:0.