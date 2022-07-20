Барак Бахар
Тренер
|Имя
|Барак
|Фамилия
|Бахар
|Команда
|Маккаби
|Гражданство
|Израиль
|Дата рождения
|21 сентября 1979
|Имя
|Барак
|Фамилия
|Бахар
|Команда
|Маккаби
|Гражданство
|Израиль
|Дата рождения
|21 сентября 1979
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Маккаби
|12
|4
|6
|2
|Дата
|Матч
|20.07.2022
|Маккаби
|1 : 1
|Олимпиакос
|27.07.2022
|Олимпиакос
|0 : 4
|Маккаби
|03.08.2022
|Маккаби
|4 : 0
|Аполлон
|09.08.2022
|Аполлон
|2 : 0
|Маккаби
|17.08.2022
|Маккаби
|3 : 2
|Црвена Звезда
|23.08.2022
|Црвена Звезда
|2 : 2
|Маккаби
|06.09.2022
|Бенфика
|2 : 0
|Маккаби
|14.09.2022
|Маккаби
|1 : 3
|ПСЖ
|05.10.2022
|Ювентус
|3 : 1
|Маккаби
|11.10.2022
|Маккаби
|2 : 0
|Ювентус
|25.10.2022
|ПСЖ
|7 : 2
|Маккаби
|02.11.2022
|Маккаби
|1 : 6
|Бенфика