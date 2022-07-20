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    Барак Бахар - статистика

    Тренер
    Имя Барак
    Фамилия Бахар
    Команда Маккаби
    Гражданство Израиль
    Дата рождения 21 сентября 1979
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Маккаби 12 4 6 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.07.2022 Маккаби 1 : 1 Олимпиакос
    27.07.2022 Олимпиакос 0 : 4 Маккаби
    03.08.2022 Маккаби 4 : 0 Аполлон
    09.08.2022 Аполлон 2 : 0 Маккаби
    17.08.2022 Маккаби 3 : 2 Црвена Звезда
    23.08.2022 Црвена Звезда 2 : 2 Маккаби
    06.09.2022 Бенфика 2 : 0 Маккаби
    14.09.2022 Маккаби 1 : 3 ПСЖ
    05.10.2022 Ювентус 3 : 1 Маккаби
    11.10.2022 Маккаби 2 : 0 Ювентус
    25.10.2022 ПСЖ 7 : 2 Маккаби
    02.11.2022 Маккаби 1 : 6 Бенфика
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