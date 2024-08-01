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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Сабах - Маккаби Х
Сабах - Маккаби Х: обзор матча 01 августа 2024
Сабах
01.08.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
4 : 6
Первый матч – 2 : 0
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Маккаби Х
47'
П. Шафранко
71'
К. Паррис
103'
Д. Микелс
17'
Д. Азиза
67'
Ф. Пьеррот
70'
L. Šimić
73'
Л. Рафаэлов
90'
Ф. Пьеррот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сабах - Маккаби Х
Пенальти не реализован!
Ф. Пьеррот
ГОЛ!
И. Лепиньица
3:1
Пенальти не реализован!
Д. Саба
ГОЛ!
K. Aliyev
2:1
Пенальти не реализован!
К. Сайеф
Пенальти не реализован!
Д. Микелс
ГОЛ!
С. Шакла
1:1
ГОЛ!
Л. Рафаэлов
0:1
Желтая карточка
Н. Алескеров
108'
106'
Замена
К. Сайеф
️️️️
П. Корню
105'
+3
Желтая карточка
R. Elimelech
ГОЛ! 3:5!
Д. Микелс
Пас отдал
K. Aliyev
103'
Замена
K. Aliyev
️️️️
П. Шафранко
90'
+5
90'
ГОЛ! 2:5!
Ф. Пьеррот
Пас отдал
П. Корню
Желтая карточка
Д. Микелс
86'
84'
Замена
R. Elimelech
️️️️
Д. Сандгрен
84'
Замена
А. Сек
️️️️
А. Сирота
83'
Желтая карточка
L. Šimić
Замена
Н. Алескеров
️️️️
К. Паррис
75'
73'
ГОЛ! 2:4!
Л. Рафаэлов
ГОЛ! 2:3!
К. Паррис
71'
70'
ГОЛ! 1:3!
L. Šimić
67'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Пьеррот
Пас отдал
Л. Рафаэлов
65'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
Г. Кинда
ГОЛ! 1:1!
П. Шафранко
Пас отдал
К. Паррис
47'
Замена
Э. Джамалов
️️️️
А. Гулиев
23'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Азиза
Пас отдал
П. Корню
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сабах
1
Юсиф Иманов
ВР
7
Боян Летич
ЛЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
13
Иван Лепиньица
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
20
Джой-Лэнс Микелс
ЦП
11
Кахим Паррис
ПВ
70
Джесс Секидика
ПВ
17
Jon Irazábal Iraurgui
ЦФ
16
Павол Шафранко
ЦФ
Главный тренер
Крунослав Рендулич
Маккаби Х
40
Шариф Каюф
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
44
Lorenco Šimić
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
4
Али Мохамед
ОП
5
Махмуд Жабер
ОП
8
Долев Азиза
ЦП
6
Гади Кинда
АП
91
Диа Саба
ЦФ
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Сабах
72
Rüstam Samiqullin
ВР
55
Nicat Mehbalyev
ВР
5
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
22
Abdullah Rzayev
ЦЗ
77
Shakir Seyidov
ЦП
4
Эльвин Джамалов
ЦП
6
Абдулах Хайбулаев
ЦП
9
Khayal Aliyev
ЦП
99
Njegoš Kupusović
ЦФ
17
Теллур Муталимов
ЦФ
10
Намик Алескеров
ЦФ
33
Camal Cafarov
ЦФ
Маккаби Х
26
Tomas Sultani
ВР
55
Рами Гершон
ВР
21
Shay Ben David
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
14
Roey Elimelech
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
36
Hamza Shibli
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
26
Деан Давид
ЦФ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
3-3-2-2
1
Иманов
7
Летич
4
Шакла
2
Сейдиев
13
Лепиньица
99
Гулиев
20
Микелс
11
Паррис
70
Секидика
16
Шафранко
17
4-2-1-1-2
40
Каюф
6
Сандгрен
44
34
Сирота
27
Корню
4
Мохамед
5
Жабер
8
Азиза
6
Кинда
19
Пьеррот
91
Саба
99
Гулиев
4
Джамалов
4
Джамалов
99
Гулиев
16
Шафранко
9
9
16
Шафранко
11
Паррис
10
Алескеров
10
Алескеров
11
Паррис
34
Сирота
4
Сек
4
Сек
34
Сирота
6
Сандгрен
14
14
6
Сандгрен
6
Кинда
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
6
Кинда
27
Корню
16
Сайеф
16
Сайеф
27
Корню
Остались в запасе
Сабах
Маккаби Х
72
Rüstam Samiqullin
ВР
55
Nicat Mehbalyev
ВР
5
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
22
Abdullah Rzayev
ЦЗ
77
Shakir Seyidov
ЦП
6
Абдулах Хайбулаев
ЦП
99
Njegoš Kupusović
ЦФ
17
Теллур Муталимов
ЦФ
33
Camal Cafarov
ЦФ
Главный тренер
Крунослав Рендулич
26
Tomas Sultani
ВР
55
Рами Гершон
ВР
21
Shay Ben David
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
36
Hamza Shibli
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
26
Деан Давид
ЦФ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Остались в запасе
72
Rüstam Samiqullin
ВР
55
Nicat Mehbalyev
ВР
5
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
22
Abdullah Rzayev
ЦЗ
77
Shakir Seyidov
ЦП
6
Абдулах Хайбулаев
ЦП
99
Njegoš Kupusović
ЦФ
17
Теллур Муталимов
ЦФ
33
Camal Cafarov
ЦФ
Остались в запасе
26
Tomas Sultani
ВР
55
Рами Гершон
ВР
21
Shay Ben David
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
36
Hamza Shibli
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
26
Деан Давид
ЦФ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
Главный тренер
Крунослав Рендулич
Главный тренер
Мессай Дего
Статистика матча Сабах - Маккаби Х
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 14 тур
Зиря
- : -
04.12.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Сабах
2 : 0
28.11.2026
Араз-Нахичевань
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Сумгаит
1 : 5
20.11.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Сабах
2 : 2
08.11.2026
Шамахы
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
Главный судья:
Peter Kralovic, Slovakia
Стадион:
Bank Respublika Arena., Absheron
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