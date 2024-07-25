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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Маккаби Х - Сабах
Маккаби Х - Сабах: обзор матча 25 июля 2024
Маккаби Х
25.07.2024, четверг, 20:15
Лига конференций, 2 раунд
0 : 2
Ответный матч – 6 : 4
Завершен
Сабах
61'
П. Шафранко
78'
Д. Секидика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маккаби Х - Сабах
90'
+7
Замена
А. Гулиев
️️️️
Э. Джамалов
90'
+3
Замена
N. Kupusović
️️️️
Д. Микелс
Желтая карточка
Ф. Пьеррот
86'
Замена
R. Elimelech
️️️️
L. Šimić
85'
84'
Замена
Т. Муталимов
️️️️
Д. Секидика
78'
ГОЛ! 0:2!
Д. Секидика
Желтая карточка
Д. Сандгрен
61'
61'
ГОЛ! 0:1!
П. Шафранко
Пас отдал
Н. Алескеров
Замена
Д. Саба
️️️️
Л. Рафаэлов
60'
Замена
Г. Кинда
️️️️
Д. Азиза
60'
53'
Желтая карточка
Д. Секидика
46'
Замена
Н. Алескеров
️️️️
К. Паррис
Желтая карточка
А. Мохамед
36'
Желтая карточка
П. Корню
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
40
Шариф Каюф
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
44
Lorenco Šimić
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
5
Махмуд Жабер
ОП
4
Али Мохамед
ОП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
8
Долев Азиза
ЦП
26
Деан Давид
ЦФ
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Сабах
1
Юсиф Иманов
ВР
7
Боян Летич
ЛЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
13
Иван Лепиньица
ЦП
4
Эльвин Джамалов
ЦП
20
Джой-Лэнс Микелс
ЦП
11
Кахим Паррис
ПВ
70
Джесс Секидика
ПВ
17
Jon Irazábal Iraurgui
ЦФ
16
Павол Шафранко
ЦФ
Главный тренер
Крунослав Рендулич
Маккаби Х
55
Рами Гершон
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
14
Roey Elimelech
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
16
Кеннет Сайеф
ЦП
36
Hamza Shibli
ЦП
6
Гади Кинда
АП
7
Суф Подгоряну
ПВ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
38
Omer David Dahan
ЦФ
91
Диа Саба
ЦФ
Сабах
55
Nicat Mehbalyev
ВР
72
Rüstam Samiqullin
ВР
5
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
77
Shakir Seyidov
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
17
Теллур Муталимов
ЦФ
10
Намик Алескеров
ЦФ
33
Camal Cafarov
ЦФ
99
Njegoš Kupusović
ЦФ
4-2-2-2
40
Каюф
27
Корню
44
34
Сирота
6
Сандгрен
5
Жабер
4
Мохамед
11
Рафаэлов
8
Азиза
19
Пьеррот
26
Давид
3-3-2-2
1
Иманов
4
Шакла
2
Сейдиев
7
Летич
13
Лепиньица
4
Джамалов
20
Микелс
70
Секидика
11
Паррис
16
Шафранко
17
44
14
14
44
8
Азиза
6
Кинда
6
Кинда
8
Азиза
11
Рафаэлов
91
Саба
91
Саба
11
Рафаэлов
4
Джамалов
99
Гулиев
99
Гулиев
4
Джамалов
70
Секидика
17
Муталимов
17
Муталимов
70
Секидика
11
Паррис
10
Алескеров
10
Алескеров
11
Паррис
20
Микелс
99
99
20
Микелс
Остались в запасе
Маккаби Х
Сабах
55
Рами Гершон
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
16
Кеннет Сайеф
ЦП
36
Hamza Shibli
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
38
Omer David Dahan
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
55
Nicat Mehbalyev
ВР
72
Rüstam Samiqullin
ВР
5
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
77
Shakir Seyidov
ЦП
33
Camal Cafarov
ЦФ
Главный тренер
Крунослав Рендулич
Остались в запасе
55
Рами Гершон
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
16
Кеннет Сайеф
ЦП
36
Hamza Shibli
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
38
Omer David Dahan
ЦФ
Остались в запасе
55
Nicat Mehbalyev
ВР
72
Rüstam Samiqullin
ВР
5
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
77
Shakir Seyidov
ЦП
33
Camal Cafarov
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Главный тренер
Крунослав Рендулич
Статистика матча Маккаби Х - Сабах
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 14 тур
Зиря
- : -
04.12.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Сабах
2 : 0
28.11.2026
Араз-Нахичевань
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Сумгаит
1 : 5
20.11.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Сабах
2 : 2
08.11.2026
Шамахы
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Информация о матче
Главный судья:
Nathan Verboomen, Belgium
Стадион:
Sammy Ofer Stadium, Haifa
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