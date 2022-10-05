Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - ПСЖ
Бенфика - ПСЖ: обзор матча 05 октября 2022
Бенфика
05.10.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа H, 3 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
41'
Д. Перейра (АГ)
22'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - ПСЖ
90'
+4
Желтая карточка
М. Верратти
90'
+1
Желтая карточка
Неймар
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Руис
Замена
Р. Пиньо
️️️️
Д. Нерес
90'
+1
87'
Замена
Ф. Руис
️️️️
Витинья
82'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Л. Месси
Замена
Ф. Эушнес
️️️️
Э. Фернандес
78'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Г. Рамуш
78'
Желтая карточка
Г. Рамуш
70'
67'
Замена
Х. Бернат
️️️️
Н. Мендеш
Желтая карточка
Э. Фернандес
45'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Перейра
41'
22'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Неймар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
17
Витинья
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
23
Жил Диаш
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
22
Шикинью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
4-2-1-1-2
1
Влаходимос
22
Гримальдо
14
Силва
30
Отаменди
6
Бах
17
Фернандес
12
Флорентину
23
Мариу
7
Нерес
9
Рамуш
27
Рафа
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
93
Рамос
25
Мендеш
2
Перейра
17
Витинья
6
Верратти
10
Месси
10
Неймар
10
Мбаппе
17
Фернандес
14
Эушнес
14
Эушнес
17
Фернандес
9
Рамуш
7
Дракслер
7
Дракслер
9
Рамуш
7
Нерес
9
Пиньо
9
Пиньо
7
Нерес
25
Мендеш
24
Бернат
24
Бернат
25
Мендеш
17
Витинья
8
Руис
8
Руис
17
Витинья
10
Месси
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Месси
Остались в запасе
Бенфика
ПСЖ
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
22
Шикинью
АП
23
Жил Диаш
ЛВ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
1
Кейлор Навас
ВР
15
Серхио Рико
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
22
Шикинью
АП
23
Жил Диаш
ЛВ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
15
Серхио Рико
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Бенфика - ПСЖ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Бенфика
ПСЖ
Сафонов с женой дали стиля в фотосессии для The Voice
20:06
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:23
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
16:48
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
08:43
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:23
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:49
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
24 ноября
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Сафонов с женой дали стиля в фотосессии для The Voice
20:06
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
16:48
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+