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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брюгге - Бенфика
Брюгге - Бенфика: обзор матча 15 февраля 2023
Брюгге
15.02.2023, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 2
Ответный матч – 1 : 5
Завершен
Бенфика
51'
Ж. Мариу (П)
88'
Д. Нерес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Бенфика
90'
+4
Замена
Ж. Невеш
️️️️
Ж. Мариу
88'
ГОЛ! 0:2!
Д. Нерес
Замена
Ф. Хутгла
️️️️
К. Соуа
79'
Замена
К. Нильсен
️️️️
Д. Одои
65'
65'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Г. Рамуш
65'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Рафа
51'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Мариу
43'
Желтая карточка
Н. Отаменди
Желтая карточка
К. Соуа
29'
Желтая карточка
Д. Одои
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Брюгге
39
Джозеф Барсик
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
23
Матс Ритс
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
5
Морато
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
87
Жоау Невеш
АП
7
Давид Нерес
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
4-1-3-2
22
Миньоле
5
Мейер
13
Хендри
44
Мехеле
3
Одои
25
Онидика
22
Мата
70
Ланг
20
Ванакен
14
Соуа
17
Бьюкенан
4-2-1-1-2
1
Влаходимос
6
Бах
14
Силва
30
Отаменди
22
Гримальдо
14
Эушнес
12
Флорентину
23
Мариу
22
Шикинью
27
Рафа
9
Рамуш
14
Соуа
9
Хутгла
9
Хутгла
14
Соуа
3
Одои
94
Нильсен
94
Нильсен
3
Одои
23
Мариу
87
Невеш
87
Невеш
23
Мариу
9
Рамуш
11
Гедеш
11
Гедеш
9
Рамуш
27
Рафа
7
Нерес
7
Нерес
27
Рафа
Остались в запасе
Брюгге
Бенфика
39
Джозеф Барсик
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Антонио Нуса
ЛВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
24
Самуэль Соареш
ВР
5
Морато
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Антонио Нуса
ЛВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
5
Морато
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Брюгге - Бенфика
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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