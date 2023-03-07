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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Брюгге
Бенфика - Брюгге: обзор матча 07 марта 2023
Бенфика
07.03.2023, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
5 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Брюгге
38'
Рафа
45+2'
Г. Рамуш
57'
Г. Рамуш
71'
Ж. Мариу (П)
77'
Д. Нерес
87'
Б. Мейер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Брюгге
Замена
Л. Вериссимо
️️️️
А. Силва
89'
87'
ГОЛ! 5:1!
Б. Мейер
Пас отдал
Т. Бьюкенан
ГОЛ! 5:0!
Д. Нерес
Пас отдал
Ж. Невеш
77'
75'
Замена
А. Нуса
️️️️
К. Соуа
Замена
Ж. Невеш
️️️️
Ж. Мариу
74'
Замена
Морато
️️️️
Н. Отаменди
74'
74'
Замена
М. Ритс
️️️️
Х. Ванакен
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Ж. Мариу
71'
Замена
Жилберто
️️️️
А. Бах
63'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Шикинью
63'
62'
Замена
Д. Одои
️️️️
К. Мата
62'
Замена
Ф. Хутгла
️️️️
Р. Яремчук
ГОЛ! 3:0!
Г. Рамуш
Пас отдал
А. Гримальдо
57'
48'
Желтая карточка
Б. Мейер
46'
Замена
Р. Онидика
️️️️
Н. Ланг
ГОЛ! 2:0!
Г. Рамуш
Пас отдал
Ж. Мариу
45'
+2
43'
Желтая карточка
А. Силла
ГОЛ! 1:0!
Рафа
Пас отдал
Г. Рамуш
38'
Желтая карточка
Н. Отаменди
29'
20'
Желтая карточка
Н. Ланг
17'
Желтая карточка
Р. Яремчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
22
Шикинью
АП
27
Рафа
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
2
Рафаэль Родригеш
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
27
Чер Ндур
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Брюгге
39
Джозеф Барсик
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
23
Матс Ритс
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
4-2-1-1-2
1
Влаходимос
22
Гримальдо
14
Силва
30
Отаменди
6
Бах
14
Эушнес
12
Флорентину
23
Мариу
22
Шикинью
9
Рамуш
27
Рафа
3-3-2-2
22
Миньоле
44
Мехеле
21
Силла
5
Мейер
70
Ланг
20
Ванакен
22
Мата
17
Бьюкенан
14
Соуа
11
Яремчук
94
Нильсен
14
Силва
4
Вериссимо
4
Вериссимо
14
Силва
30
Отаменди
5
Морато
5
Морато
30
Отаменди
6
Бах
12
Жилберто
12
Жилберто
6
Бах
23
Мариу
87
Невеш
87
Невеш
23
Мариу
22
Шикинью
7
Нерес
7
Нерес
22
Шикинью
22
Мата
3
Одои
3
Одои
22
Мата
70
Ланг
25
Онидика
25
Онидика
70
Ланг
20
Ванакен
23
Ритс
23
Ритс
20
Ванакен
14
Соуа
7
Нуса
7
Нуса
14
Соуа
11
Яремчук
9
Хутгла
9
Хутгла
11
Яремчук
Остались в запасе
Бенфика
Брюгге
24
Самуэль Соареш
ВР
2
Рафаэль Родригеш
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
9
Петар Муса
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
39
Джозеф Барсик
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
АП
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
2
Рафаэль Родригеш
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
9
Петар Муса
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
АП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Бенфика - Брюгге
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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