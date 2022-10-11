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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Бенфика
ПСЖ - Бенфика: обзор матча 11 октября 2022
ПСЖ
11.10.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа H, 4 тур
1 : 1
Завершен
Бенфика
40'
К. Мбаппе (П)
62'
Ж. Мариу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Бенфика
90'
+3
Замена
Шикинью
️️️️
Ж. Мариу
Замена
К. Солер
️️️️
К. Мбаппе
90'
Замена
Ф. Руис
️️️️
Витинья
85'
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
Х. Бернат
85'
83'
Желтая карточка
Жилберто
77'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Флорентину
77'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Рафа
77'
Замена
Р. Пиньо
️️️️
Г. Рамуш
Замена
У. Экитике
️️️️
П. Сарабия
74'
69'
Желтая карточка
Э. Фернандес
63'
Замена
Жилберто
️️️️
А. Бах
62'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Мариу
Желтая карточка
М. Верратти
61'
45'
+3
Желтая карточка
Флорентину
43'
Желтая карточка
Ж. Мариу
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Мбаппе
40'
Желтая карточка
П. Сарабия
29'
21'
Желтая карточка
Н. Отаменди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
17
Витинья
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
23
Жил Диаш
ЛВ
22
Шикинью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Энрике Араужо
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
24
Бернат
93
Рамос
5
Маркиньос
2
Хакими
2
Перейра
17
Витинья
6
Верратти
10
Неймар
7
Сарабия
10
Мбаппе
4-3-1-2
1
Влаходимос
6
Бах
14
Силва
30
Отаменди
22
Гримальдо
17
Фернандес
14
Эушнес
12
Флорентину
23
Мариу
27
Рафа
9
Рамуш
24
Бернат
20
Мукиэле
20
Мукиэле
24
Бернат
17
Витинья
8
Руис
8
Руис
17
Витинья
10
Мбаппе
18
Солер
18
Солер
10
Мбаппе
7
Сарабия
22
Экитике
22
Экитике
7
Сарабия
6
Бах
12
Жилберто
12
Жилберто
6
Бах
23
Мариу
22
Шикинью
22
Шикинью
23
Мариу
27
Рафа
7
Дракслер
7
Дракслер
27
Рафа
12
Флорентину
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
12
Флорентину
9
Рамуш
9
Пиньо
9
Пиньо
9
Рамуш
Остались в запасе
ПСЖ
Бенфика
15
Серхио Рико
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Исмаэль Гарби
АП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
9
Энрике Араужо
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Исмаэль Гарби
АП
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
9
Энрике Араужо
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча ПСЖ - Бенфика
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
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