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    «Арсенал» намерен подписать Дракслера, если не удастся купить Брандта

    Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может стать игроком «Арсенала», сообщает журналист Кристиан Фальк.

    По его информации, 27-летний футболист находится на втором месте в шорт-листе лондонского клуба после хавбека дортмундской «Боруссии» Юлиана Брандта.

    Ранее стало известно, что «ПСЖ» выставил немца на трансфер.

    • В текущем сезоне Дракслер провел за парижан десять матчей, забил два гола и сделал один ассист.
    • Его контракт с клубом истекает в июне.
    • Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Кристиана Фалька

    Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 243,5 тысячи подписчиков.

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