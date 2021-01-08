«Арсенал» намерен подписать Дракслера, если не удастся купить Брандта

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может стать игроком «Арсенала», сообщает журналист Кристиан Фальк.
По его информации, 27-летний футболист находится на втором месте в шорт-листе лондонского клуба после хавбека дортмундской «Боруссии» Юлиана Брандта.
Ранее стало известно, что «ПСЖ» выставил немца на трансфер.
- В текущем сезоне Дракслер провел за парижан десять матчей, забил два гола и сделал один ассист.
- Его контракт с клубом истекает в июне.
- Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.
Источник: Твиттер Кристиана Фалька
Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 243,5 тысячи подписчиков.