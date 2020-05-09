«ПСЖ» хочет включить Дракслера в сделку по Икарди

«ПСЖ» рассчитывает снизить сумму выкупа нападающего Мауро Икарди, который арендован у «Интера».

По информации La Gazzetta dello Sport, парижане намерены уменьшить цену на аргентинца за счет включения в сделку полузащитника Юлиана Дракслера.

«ПСЖ» может выкупить форварда за 70 миллионов евро, а своего хавбека клуб оценивает в 20 миллионов.