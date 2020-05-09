«ПСЖ» хочет включить Дракслера в сделку по Икарди

«ПСЖ» рассчитывает снизить сумму выкупа нападающего Мауро Икарди, который арендован у «Интера».
По информации La Gazzetta dello Sport, парижане намерены уменьшить цену на аргентинца за счет включения в сделку полузащитника Юлиана Дракслера.
«ПСЖ» может выкупить форварда за 70 миллионов евро, а своего хавбека клуб оценивает в 20 миллионов.
- Икарди в текущем сезоне забил 20 мячей и сделал четыре ассиста в 31 матче.
- Дракслер за указанный период отдал семь голевых передач в 19 играх.
Источник: La Gazzetta dello Sport