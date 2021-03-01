«Ювентус» интересуется Дракслером

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может стать игроком «Ювентуса», сообщает Calciomercato.
По информации источника, туринский клуб рассматривает вариант с подписанием 27-летнего футболиста по окончании этого сезона, когда он станет свободным агентом.
«Ювентус», скорее всего, предложит контракт немцу, если его физические кондиции будут устраивать тренерский штаб.
- В текущем сезоне Дракслер провел за «ПСЖ» 17 матчей, забил три гола и сделал три ассиста.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
Источник: Calciomercato