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    «Ювентус» интересуется Дракслером

    Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может стать игроком «Ювентуса», сообщает Calciomercato.

    По информации источника, туринский клуб рассматривает вариант с подписанием 27-летнего футболиста по окончании этого сезона, когда он станет свободным агентом.

    «Ювентус», скорее всего, предложит контракт немцу, если его физические кондиции будут устраивать тренерский штаб.

    • В текущем сезоне Дракслер провел за «ПСЖ» 17 матчей, забил три гола и сделал три ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

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    Источник: Calciomercato

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    01.03.2021 09:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +83333

      zigbert 1 марта, 15:06

      Игрок неплохого уровня. В ПСЖ он потерял место в основе. Тем более он достанется бесплатно.

      1
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      Рейтинг: +1709

      ItalianFootball 1 марта, 10:43

      Лямчиков за 10-15 можно. А так своих Бернардески девать некуда.

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