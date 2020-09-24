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  • Арустамян: Дракслер может перейти в «Зенит» или «Краснодар»

Арустамян: Дракслер может перейти в «Зенит» или «Краснодар»

24 сентября 2020, 11:49
21

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в России.

По информации журналиста Нобеля Арустамяна, на немецкого хавбека претендуют «Зенит» и «Краснодар».

«Один из главных кандидатов на то, чтобы усилить «Зенит» – Юлиан Дракслер, чемпион мира 2014 года и финалист ЛЧ-2020. «Зенит» находится в тесном контакте с представителями игрока, ведутся активные переговоры. Сложности в условиях и деталях есть, но ясность, возможно, наступит в ближайшие дни.

За ситуацией с Дракслером внимательно следит и «Краснодар». Несколько недель назад Юлиана предлагали клубу Сергея Галицкого. «Краснодару» все еще интересен Дракслер, но сейчас намного дальше в переговорах продвинулся «Зенит», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

  • Дракслер выступает за «ПСЖ» с января 2017 года.
  • Он сыграл 143 матча, забил 21 гол и сделал 32 ассиста.
  • Рыночная стоимость игрока – 24 миллиона евро.

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит Краснодар ПСЖ Дракслер Юлиан
Комментарии (21)
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Garrincha58
1600939418
где он эти сплетни собирает я на сто процентов уверен если куда он и перейдёт из ПСЖ то только обратно в Бундеслигу,но уж никак не в Россию
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Kollljan
1600940208
А сколько годиков мальчику?
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oyabun
1600941910
Его трансферная стоимость 24 млн. евро. Столько+надбавка за переезд в Россию, у нас только Зенит потянет.
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DeStar
1600943133
Я думаю у дракслера точно есть варианты получше чем рпл. Ладно там еще стариканы типа маркиньоса и так далее. Дракслер до сих пор очень крутой ПЗ, я очень удивлюсь если он согласится на рпл, если конечно ему зп больше чем в псж еще не предложат) тут уже вопрос в жадности, а так ему дорога открыта обратно в германию, уверен и испании или англии он бы не потерялся
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Kollljan
1600946824
А стоит ли он тех денег, что за него просят?
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Tsigan
1600952564
Малком, Дракслер, Ловрен, Дзюба (про последнего шутка) не кисло получается))
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vsespartak01
1600955056
не ходите в зенит!не ходите!вас все все равно обсерут!им надо все сейчас и сразу!и болелы здесь такое убожество и ничтожество!все отходы тут и там весь обгадили стыдно за них нам!господа модераторы!вы хоть следите что здесь делается?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????прекратите алармовский беспредел!с подачи аларма пупсика парацетамола один шлак идет!мы тоже отвечаем резко!но мы просто отвечаем!на нас не могут пожаловаться болельщики цска динамо локо!пацаны подтвердите пожалуйста!может парни возьмемся за ум?мы же россияне!
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Сильвербой
1600958139
Игрок ТОП! Не перейдет он в наше болото!!!
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zigbert
1600962697
Качественный игрок. Трудно даже поверить что он окажется в РПЛ.
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Вальдемар IV
1600981486
точно и быкам? а то смотрю у же бомжи себе примерили без спроса, я так понимаю выйдя в группу и те смогут раскошелиться, правда там не самая нужная позиция
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