Арустамян: Дракслер может перейти в «Зенит» или «Краснодар»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в России.

По информации журналиста Нобеля Арустамяна, на немецкого хавбека претендуют «Зенит» и «Краснодар».

«Один из главных кандидатов на то, чтобы усилить «Зенит» – Юлиан Дракслер, чемпион мира 2014 года и финалист ЛЧ-2020. «Зенит» находится в тесном контакте с представителями игрока, ведутся активные переговоры. Сложности в условиях и деталях есть, но ясность, возможно, наступит в ближайшие дни.

За ситуацией с Дракслером внимательно следит и «Краснодар». Несколько недель назад Юлиана предлагали клубу Сергея Галицкого. «Краснодару» все еще интересен Дракслер, но сейчас намного дальше в переговорах продвинулся «Зенит», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.