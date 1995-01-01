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    Арустамян: Дракслер может перейти в «Зенит» или «Краснодар»

    Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в России.

    По информации журналиста Нобеля Арустамяна, на немецкого хавбека претендуют «Зенит» и «Краснодар».

    «Один из главных кандидатов на то, чтобы усилить «Зенит» – Юлиан Дракслер, чемпион мира 2014 года и финалист ЛЧ-2020. «Зенит» находится в тесном контакте с представителями игрока, ведутся активные переговоры. Сложности в условиях и деталях есть, но ясность, возможно, наступит в ближайшие дни.

    За ситуацией с Дракслером внимательно следит и «Краснодар». Несколько недель назад Юлиана предлагали клубу Сергея Галицкого. «Краснодару» все еще интересен Дракслер, но сейчас намного дальше в переговорах продвинулся «Зенит», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    • Дракслер выступает за «ПСЖ» с января 2017 года.
    • Он сыграл 143 матча, забил 21 гол и сделал 32 ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 24 миллиона евро.

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    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 11:49
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2283

      Kollljan 8 минут назад

      А сколько годиков мальчику?

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      Рейтинг: +1290

      ФК Пупсик 11 минут назад

      Усиление конечно нужно.

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      Рейтинг: +11499

      Garrincha58 21 минуту назад

      где он эти сплетни собирает я на сто процентов уверен если куда он и перейдёт из ПСЖ то только обратно в Бундеслигу,но уж никак не в Россию

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