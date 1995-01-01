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    Рибалта: «Дракслер никогда не был в списках «Зенита», Де Пауль слишком дорого стоит, интерес к Черышеву – неправда»

    Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прокомментировал несколько трансферных слухов, связанных с клубом.

    – Во время зимнего трансферного окна среди потенциальных новичков «Зенита» также называли де Пауля и Дракслера. Вы их рассматривали?

    – Дракслер никогда не был в списках. Де Пауль нас интересовал, но он слишком дорого стоит.

    – Что с Дриусси? Себастьян хотел уйти.

    – У него контракт до 2022 года. И точка.

    – После ухода Смольникова клуб рассматривал игрока на правый фланг? Вам достаточно Караваева?

    – У нас несколько человек может сыграть на этой позиции. Круговой, Дуглас Сантос, Сутормин и Кузяев. Так что не рассматривали.

    – «Зенит» действительно хотел Влашича?

    – Влашич – игрок другого клуба, а я говорю только про игроков «Зенита».

    – Какие оставались альтернативы Венделу? Правда ли, что это был Эктор Эррера из «Атлетико»?

    – Неправда. Имeн было много, но мы их не раскрываем.

    – «Зенит» интересовался Черышевым?

    – Неправда.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9

      romanowinnikow 1 час назад

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      -1
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      Рейтинг: +2985

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Если де Пауль - дорого, то о каком Дракслере вообще речь? Наш уровень - брать ширпотреб из чемпионатов Португалии, Польши, Хорватии...

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