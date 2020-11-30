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  • Рибалта: «Дракслер никогда не был в списках «Зенита», Де Пауль слишком дорого стоит, интерес к Черышеву – неправда»

Рибалта: «Дракслер никогда не был в списках «Зенита», Де Пауль слишком дорого стоит, интерес к Черышеву – неправда»

30 ноября 2020, 19:51
3

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прокомментировал несколько трансферных слухов, связанных с клубом.

– Во время зимнего трансферного окна среди потенциальных новичков «Зенита» также называли де Пауля и Дракслера. Вы их рассматривали?

– Дракслер никогда не был в списках. Де Пауль нас интересовал, но он слишком дорого стоит.

– Что с Дриусси? Себастьян хотел уйти.

– У него контракт до 2022 года. И точка.

– После ухода Смольникова клуб рассматривал игрока на правый фланг? Вам достаточно Караваева?

– У нас несколько человек может сыграть на этой позиции. Круговой, Дуглас Сантос, Сутормин и Кузяев. Так что не рассматривали.

– «Зенит» действительно хотел Влашича?

– Влашич – игрок другого клуба, а я говорю только про игроков «Зенита».

– Какие оставались альтернативы Венделу? Правда ли, что это был Эктор Эррера из «Атлетико»?

– Неправда. Имeн было много, но мы их не раскрываем.

– «Зенит» интересовался Черышевым?

– Неправда.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Дракслер Юлиан Черышев Денис Эррера Эктор Де Пауль Родриго Дриусси Себастьян Влашич Никола
Комментарии (3)
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Ганнибал Лектор
1606755822
Если де Пауль - дорого, то о каком Дракслере вообще речь? Наш уровень - брать ширпотреб из чемпионатов Португалии, Польши, Хорватии...
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romanowinnikow
1606756358
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Hektor 84
1606892459
Ваш синит ни когда в списках Дракслера не был))))
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