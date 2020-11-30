Рибалта: «Дракслер никогда не был в списках «Зенита», Де Пауль слишком дорого стоит, интерес к Черышеву – неправда»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прокомментировал несколько трансферных слухов, связанных с клубом.
– Во время зимнего трансферного окна среди потенциальных новичков «Зенита» также называли де Пауля и Дракслера. Вы их рассматривали?
– Дракслер никогда не был в списках. Де Пауль нас интересовал, но он слишком дорого стоит.
– Что с Дриусси? Себастьян хотел уйти.
– У него контракт до 2022 года. И точка.
– После ухода Смольникова клуб рассматривал игрока на правый фланг? Вам достаточно Караваева?
– У нас несколько человек может сыграть на этой позиции. Круговой, Дуглас Сантос, Сутормин и Кузяев. Так что не рассматривали.
– «Зенит» действительно хотел Влашича?
– Влашич – игрок другого клуба, а я говорю только про игроков «Зенита».
– Какие оставались альтернативы Венделу? Правда ли, что это был Эктор Эррера из «Атлетико»?
– Неправда. Имeн было много, но мы их не раскрываем.
– «Зенит» интересовался Черышевым?
– Неправда.
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