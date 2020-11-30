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  • Рибалта: «Не понимаю, почему подписание Малкома считается провалом»

Рибалта: «Не понимаю, почему подписание Малкома считается провалом»

30 ноября 2020, 09:17
9

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта не считает ошибкой трансфер вингера Малкома.

«Подписание Малкома провал? Если игрок получает травму, то не играет – это нормально. В чeм провал? Не понимаю, где тут он.

Малком не был в трансферных списках «Зенита»? Это неправда. Списки мы делаем вдвоeм: я и Семак. И Малком в них был», – сказал Рибалта.

  • Летом 2019 года «Зенит» купил Малкома у «Барселоны».
  • В активе Малкома за полтора сезона пять голов и четыре ассиста в 29 матчах.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (9)
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Ганнибал Лектор
1606719801
Да нет, Хавьер, все нормально. На фоне трансфера Маркизио с Малкомом вообще никаких вопросов.
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Давид59
1606722088
Малком вроде неплох. Он играет под нападающими. Беда в том, что нападающих сейчас нет.
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raritet
1606727637
Для сравнения Малком и Халк. И что , вы господин Рыбалкин, не видите разницы. Малкому красная цена пятерка
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JTherry
1606732137
подписание Малкома (суммарные затраты - трансфер, агентские, зарплата футболиста - около 80 млн евро), конечно, не провал... подписание Маркизио - тоже, скорее, "заслуга"... Вендел (за 30 млн) - пока непонятно, что это... и замена Ивановича Ловреном - на "троечку", на мой взгляд, Иванович в защите был ничуть не хуже Ловрена...
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Garrincha58
1606745941
откуда берутся такие тупые рубалты и кто их приглашает в страну????
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portero
1606750445
А разве он играет? Когда на поле даже и находится мало заметен, но это возможно Семак так рулит.....
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zigbert
1606758859
Игрок талантливый но в РПЛ он может опустится до уровня российских игроков.
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ySS
1606763211
Трудно признаваться, но придётся. Если, конечно, не свалишь из Зенита и не удастся впарить его какому-нибудь условному ПСЖ)
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Hektor 84
1606823980
А в чем успех?
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