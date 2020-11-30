Рибалта: «Не понимаю, почему подписание Малкома считается провалом»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта не считает ошибкой трансфер вингера Малкома.

«Подписание Малкома провал? Если игрок получает травму, то не играет – это нормально. В чeм провал? Не понимаю, где тут он.

Малком не был в трансферных списках «Зенита»? Это неправда. Списки мы делаем вдвоeм: я и Семак. И Малком в них был», – сказал Рибалта.