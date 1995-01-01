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    Рибалта: «Не понимаю, почему подписание Малкома считается провалом»

    Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта не считает ошибкой трансфер вингера Малкома.

    «Подписание Малкома провал? Если игрок получает травму, то не играет – это нормально. В чeм провал? Не понимаю, где тут он.

    Малком не был в трансферных списках «Зенита»? Это неправда. Списки мы делаем вдвоeм: я и Семак. И Малком в них был», – сказал Рибалта.

    • Летом 2019 года «Зенит» купил Малкома у «Барселоны».
    • В активе Малкома за полтора сезона пять голов и четыре ассиста в 29 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: -1194

      зинет недоклуб 1 час назад

      развели помойку зенет на бабки просто хахахахах подсунув обезьянку

      1
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      Рейтинг: -1194

      зинет недоклуб 1 час назад

      позор зенету

      1
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      Рейтинг: +4176

      Давид59 1 час назад

      Малком вроде неплох. Он играет под нападающими. Беда в том, что нападающих сейчас нет.

      -1
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      Рейтинг: +6006

      Alekxei Z. 1 час назад

      Всё банально. Цена и качество. Видно что игрок ( для РПЛ ) неплохой , но за 40 лямов должен делать результат, а вот с этим проблема.

      0
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      Рейтинг: +2976

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Да нет, Хавьер, все нормально. На фоне трансфера Маркизио с Малкомом вообще никаких вопросов.

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