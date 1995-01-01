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    Рибалта – о конфликте с Семаком: «Естественно, это неправда»

    Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта дал понять, что у него нет проблем в отношениях с главным тренером команды Сергеем Семаком.

    «У нас отличные отношения с Семаком и всем его штабом. С Сергеем говорим про семьи и Россию, обсуждаем разные культуры, где и как работали. В основном про футбол. Мне непонятно, откуда и зачем берутся эти слухи. Естественно, это неправда», – сказал испанец.

    • Рибалта и Семак пришли в «Зенит» летом 2018 года.
    • В двух следующих сезонах команда становилась чемпионом России.
    • В текущем розыгрыше РПЛ петербуржцы также лидируют.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1471

      Klaido 4 минуты назад

      С Сергеем говорим про семьи и Россию, обсуждаем разные культуры, где и как работали. ....
      ................
      перед Брюгге лучше бы о футболе и об этом конкретном матче говорили... все-таки, последний шанс пройти в евро-весну, иначе снова десятки миллионов евро впустую, и тогда не факт, что будете дальше обсуждать различные сплетни...

      0
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      Рейтинг: -1195

      зинет недоклуб 1 час назад

      скоро обои на улице будут как отбросы зенета

      1
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      Рейтинг: -1195

      зинет недоклуб 1 час назад

      позор помойке зенет

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