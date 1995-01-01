Рибалта – о конфликте с Семаком: «Естественно, это неправда»

С Сергеем говорим про семьи и Россию, обсуждаем разные культуры, где и как работали. ....
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перед Брюгге лучше бы о футболе и об этом конкретном матче говорили... все-таки, последний шанс пройти в евро-весну, иначе снова десятки миллионов евро впустую, и тогда не факт, что будете дальше обсуждать различные сплетни...
Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта дал понять, что у него нет проблем в отношениях с главным тренером команды Сергеем Семаком.
«У нас отличные отношения с Семаком и всем его штабом. С Сергеем говорим про семьи и Россию, обсуждаем разные культуры, где и как работали. В основном про футбол. Мне непонятно, откуда и зачем берутся эти слухи. Естественно, это неправда», – сказал испанец.
- Рибалта и Семак пришли в «Зенит» летом 2018 года.
- В двух следующих сезонах команда становилась чемпионом России.
- В текущем розыгрыше РПЛ петербуржцы также лидируют.
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