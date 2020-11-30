Рибалта – о конфликте с Семаком: «Естественно, это неправда»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта дал понять, что у него нет проблем в отношениях с главным тренером команды Сергеем Семаком.

«У нас отличные отношения с Семаком и всем его штабом. С Сергеем говорим про семьи и Россию, обсуждаем разные культуры, где и как работали. В основном про футбол. Мне непонятно, откуда и зачем берутся эти слухи. Естественно, это неправда», – сказал испанец.

Рибалта и Семак пришли в «Зенит» летом 2018 года.

В двух следующих сезонах команда становилась чемпионом России.

В текущем розыгрыше РПЛ петербуржцы также лидируют.

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