Blick: «Герта» хочет подписать Джаку, Гетце и Дракслера

«Герта» намерена усилить состав тремя топ-игроками, сообщает Blick.
По информации источника, берлинский клуб хочет подписать Гранита Джаку из «Арсенала», Марио Гетце из дортмундской «Боруссии» и Юлиана Дракслера из «ПСЖ».
Известно, что за швейцарца «Герта» готова заплатить 25 миллионов евро.
- По итогам 17 туров «Герта» занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги.
- Рыночная стоимость игроков: Джака и Дракслер – по 30 миллионов евро, Гетце – 18 миллионов.
Источник: Blick
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