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Blick: «Герта» хочет подписать Джаку, Гетце и Дракслера

28 декабря 2019, 06:42
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«Герта» намерена усилить состав тремя топ-игроками, сообщает Blick.

По информации источника, берлинский клуб хочет подписать Гранита Джаку из «Арсенала», Марио Гетце из дортмундской «Боруссии» и Юлиана Дракслера из «ПСЖ».

Известно, что за швейцарца «Герта» готова заплатить 25 миллионов евро.

  • По итогам 17 туров «Герта» занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги.
  • Рыночная стоимость игроков: Джака и Дракслер – по 30 миллионов евро, Гетце – 18 миллионов.

Источник: Blick

Немецкоязычная ежедневная газета, издаваемая в Цюрихе (Швейцария). Основана в 1959 году. Входит в тройку самых популярных печатных изданий страны.

Германия. Бундеслига Герта Арсенал ПСЖ Боруссия Д Гетце Марио Джака Гранит Дракслер Юлиан
Комментарии (1)
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LOKOfanatik19
1577518578
Мощное усиление будет, неужели Герта преображается.
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