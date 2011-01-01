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    Blick: «Герта» хочет подписать Джаку, Гетце и Дракслера

    «Герта» намерена усилить состав тремя топ-игроками, сообщает Blick.

    По информации источника, берлинский клуб хочет подписать Гранита Джаку из «Арсенала», Марио Гетце из дортмундской «Боруссии» и Юлиана Дракслера из «ПСЖ».

    Известно, что за швейцарца «Герта» готова заплатить 25 миллионов евро.

    • По итогам 17 туров «Герта» занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги.
    • Рыночная стоимость игроков: Джака и Дракслер – по 30 миллионов евро, Гетце – 18 миллионов.

    Источник: Blick

    Немецкоязычная ежедневная газета, издаваемая в Цюрихе (Швейцария). Основана в 1959 году. Входит в тройку самых популярных печатных изданий страны.

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