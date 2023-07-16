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    «ПСЖ» хочет продать 10 футболистов

    «ПСЖ» в летнее трансферное окно планирует избавиться от десяти футболистов.

    Парижский клуб собирается сэкономить на зарплатах ушедших игроков порядка 60 миллионов евро.

    Список футболистов, от которых «ПСЖ» хочет избавиться этим летом:

    1. Леандро Паредес
    2. Кейлор Навас
    3. Юлиан Дракслер
    4. Колен Дагба
    5. Джорджиньо Вейналдум
    6. Левен Курзава
    7. Абду Диалло
    8. Мауро Икарди
    9. Эль-Шадай Битшиабу
    10. Уго Экитике.

    Источник: Le Parisien

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    Сегодня, 10:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5261

      fakeid 2 часа назад

      престарелых спихивают, либо тех, кто уже, очевидно, ни во что не разовьётся, поэтому нужно срочно продавать, пока они ещё что-то стоят. икарди хорош был когда-то, но сейчас ему 30, последний год вообще в галатасарае просидел в аренде. с ним уже всё ясно. закончит где-нибудь в тарасофке.

      0
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      Рейтинг: +2078

      Болотоход > fakeid 1 час назад

      В БОм жа- Р - ник всю пачку оптом!! Блеклые любят хлама набирать)))

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      Рейтинг: +23301

      Persona_non_Grata > Болотоход 1 час назад

      - Просрочка, просрочка, налетай б о м ж а р ы !!! ))))

      0
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