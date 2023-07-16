«ПСЖ» хочет продать 10 футболистов

престарелых спихивают, либо тех, кто уже, очевидно, ни во что не разовьётся, поэтому нужно срочно продавать, пока они ещё что-то стоят. икарди хорош был когда-то, но сейчас ему 30, последний год вообще в галатасарае просидел в аренде. с ним уже всё ясно. закончит где-нибудь в тарасофке.
«ПСЖ» в летнее трансферное окно планирует избавиться от десяти футболистов.
Парижский клуб собирается сэкономить на зарплатах ушедших игроков порядка 60 миллионов евро.
Список футболистов, от которых «ПСЖ» хочет избавиться этим летом:
- Леандро Паредес
- Кейлор Навас
- Юлиан Дракслер
- Колен Дагба
- Джорджиньо Вейналдум
- Левен Курзава
- Абду Диалло
- Мауро Икарди
- Эль-Шадай Битшиабу
- Уго Экитике.