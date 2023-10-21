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Символическая сборная самых дорогих игроков за пределами топ-5 лиг Европы

21 октября 2023, 08:53

Transfermarkt опубликовал новую символическую сборную.

В ней собраны самые дорогие футболисты мира, выступающие вне топ-5 европейских лиг. Общая стоимость состава – 452 миллиона евро.

Вратарь: Диогу Кошта («Порту», 45 млн евро);

Защитники: Лютсхарел Гертрейда («Фейеноорд», 35 млн), Гонсалу Инасиу («Спортинг», 30 млн), Антониу Силва («Бенфика», 45 млн), Давид Ганцко («Фейеноорд», 30 млн);

Полузащитники: Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль», 50 млн), Фабиньо («Аль-Иттихад», 42 млн), Марко Верратти («Аль-Араби», 40 млн);

Нападающие: Неймар («Аль-Хиляль», 60 млн), Сантьяго Хименес («Фейеноорд», 40 млн), Лионель Месси («Интер Майами», 35 млн).

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Источник: Transfermarkt
Весь мир Порту Фейеноорд Бенфика Спортинг Аль-Иттихад Аль-Араби Аль-Хиляль Интер Майами Месси Лионель Неймар Верратти Марко Фабиньо Милинкович-Савич Сергей Ганцко Давид Кошта Диогу Гертрейда Лютсхарел Инасиу Гонсалу Силва Антониу Хименес Сантьяго
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