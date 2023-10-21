Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Символическая сборная самых дорогих игроков за пределами топ-5 лиг Европы

    Символическая сборная самых дорогих игроков за пределами топ-5 лиг Европы

    Transfermarkt опубликовал новую символическую сборную.

    В ней собраны самые дорогие футболисты мира, выступающие вне топ-5 европейских лиг. Общая стоимость состава – 452 миллиона евро.

    Вратарь: Диогу Кошта («Порту», 45 млн евро);

    Защитники: Лютсхарел Гертрейда («Фейеноорд», 35 млн), Гонсалу Инасиу («Спортинг», 30 млн), Антониу Силва («Бенфика», 45 млн), Давид Ганцко («Фейеноорд», 30 млн);

    Полузащитники: Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль», 50 млн), Фабиньо («Аль-Иттихад», 42 млн), Марко Верратти («Аль-Араби», 40 млн);

    Нападающие: Неймар («Аль-Хиляль», 60 млн), Сантьяго Хименес («Фейеноорд», 40 млн), Лионель Месси («Интер Майами», 35 млн).

    Новости по теме
    Гвардиола ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» – Холанд или Месси 2
    Сакки назвал футболиста, который может пойти по стопам Месси 1
    Месси намерен выйти на поле в последнем для «Интер Майами» матче сезона
    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+