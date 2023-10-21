Символическая сборная самых дорогих игроков за пределами топ-5 лиг Европы

Transfermarkt опубликовал новую символическую сборную.

В ней собраны самые дорогие футболисты мира, выступающие вне топ-5 европейских лиг. Общая стоимость состава – 452 миллиона евро.

Вратарь: Диогу Кошта («Порту», 45 млн евро);

Защитники: Лютсхарел Гертрейда («Фейеноорд», 35 млн), Гонсалу Инасиу («Спортинг», 30 млн), Антониу Силва («Бенфика», 45 млн), Давид Ганцко («Фейеноорд», 30 млн);

Полузащитники: Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль», 50 млн), Фабиньо («Аль-Иттихад», 42 млн), Марко Верратти («Аль-Араби», 40 млн);

Нападающие: Неймар («Аль-Хиляль», 60 млн), Сантьяго Хименес («Фейеноорд», 40 млн), Лионель Месси («Интер Майами», 35 млн).