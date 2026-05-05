Стало известно вероятное будущее Кравцова, которым интересовались «Локо» и «Зенит»

«Сочи» продлит контракт с полузащитником Кириллом Кравцовым и отдаст его в аренду «Локомотиву», если вылетит в ФНЛ.

Южане хотят заключить с хавбеком новый контракт на 3 года, но переговоры еще не завершены. Однако это наиболее вероятный сценарий. Срок его нынешнего соглашения с клубом истекает 30 июня 2026 года.

При этом «Зенит» уже давно уведомил «Сочи», что им не интересен Кравцов. Сам игрок не хотел переходить в клуб из Санкт-Петербурга.