Стало известно вероятное будущее Кравцова, которым интересовались «Локо» и «Зенит»

«Сочи» продлит контракт с полузащитником Кириллом Кравцовым и отдаст его в аренду «Локомотиву», если вылетит в ФНЛ.
Южане хотят заключить с хавбеком новый контракт на 3 года, но переговоры еще не завершены. Однако это наиболее вероятный сценарий. Срок его нынешнего соглашения с клубом истекает 30 июня 2026 года.
При этом «Зенит» уже давно уведомил «Сочи», что им не интересен Кравцов. Сам игрок не хотел переходить в клуб из Санкт-Петербурга.
- 23-летний Кравцов в этом сезоне провел 18 матчей за «Сочи», забил 3 гола.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.
- Кравцов провел 2 матча за сборную России против олимпийской сборной Египта.