Еще один игрок ЦСКА попрощался с Челестини

Защитник ЦСКА Матвей Лукин опубликовал пост по случаю отставки главного тренера Фабио Челестини.
Ранее со швейцарским специалистом в соцсетях попрощались Игорь Акинфеев, Матвей Кисляк и другие.
«Спасибо Фабио и тренерскому штабу за этот опыт, доверие и то, сколько полезных знаний было получено за время совместной работы.
Многое прошли вместе, желаю дальнейших успехов! Удачи, Мистер», – написал Лукин в своем телеграм-канале.
- 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
- В среду, 6 мая, армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
- Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.
Источник: телеграм-канал Матвея Лукина