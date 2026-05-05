Еще один игрок ЦСКА попрощался с Челестини

Защитник ЦСКА Матвей Лукин опубликовал пост по случаю отставки главного тренера Фабио Челестини.

Ранее со швейцарским специалистом в соцсетях попрощались Игорь Акинфеев, Матвей Кисляк и другие.

«Спасибо Фабио и тренерскому штабу за этот опыт, доверие и то, сколько полезных знаний было получено за время совместной работы.

Многое прошли вместе, желаю дальнейших успехов! Удачи, Мистер», – написал Лукин в своем телеграм-канале.