ЦСКА собирается назначить Галактионова, но при одном условии

Приглашение главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова – это запасной вариант для ЦСКА.
Приоритет армейского клуба – назначение сильного иностранного специалиста.
Если подходящего тренера-легионера найти не удастся, то ЦСКА, вероятно, выберет Галактионова.
- ЦСКА вчера уволил Фабио Челестини с поста главного тренера.
- До конца сезона армейцев будет возглавлять Дмитрий Игдисамов.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
- В среду, 6 мая, они сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
Источник: «Спорт-Экспресс»