Кейн побил рекорд Джеррарда в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн открыл счет в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Кейн отличился забитым мячом в шестой игре главного еврокубка подряд.

До «ПСЖ» он поражал ворота «Реала» (в обоих четвертьфиналах), «Аталанты» (в 1/8 финала), ПСВ и «Юнион СЖ» (общий этап).

Кейн стал первым английским футболистом в истории ЛЧ, забившим в шести матчах кряду.

Форвард «Баварии» побил рекорд Стивена Джеррарда, у которого в 2008 году была результативная серия в Лиге чемпионов из пяти игр.