«ПСЖ» и «Бавария» угрожают рекорду «Барселоны» 26-летней давности

«ПСЖ» и «Бавария» забили девять голов на двоих в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Парижане дома выиграли со счетом 5:4.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

Ответная встреча в Мюнхене пройдет 6 мая.

После этого матча в активе «ПСЖ» стало 43 гола в текущем розыгрыше ЛЧ. На счету «Баварии» 42 забитых мяча.

Обе команды угрожают рекорду «Барселоны» 26-летней давности.

Каталонцы в сезоне-1999/2000 отличились в ЛЧ 45 раз – до сих пор этот результат никто не превзошел.