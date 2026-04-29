«ПСЖ» и «Бавария» угрожают рекорду «Барселоны» 26-летней давности

«ПСЖ» и «Бавария» забили девять голов на двоих в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
- Парижане дома выиграли со счетом 5:4.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- Ответная встреча в Мюнхене пройдет 6 мая.
После этого матча в активе «ПСЖ» стало 43 гола в текущем розыгрыше ЛЧ. На счету «Баварии» 42 забитых мяча.
Обе команды угрожают рекорду «Барселоны» 26-летней давности.
Каталонцы в сезоне-1999/2000 отличились в ЛЧ 45 раз – до сих пор этот результат никто не превзошел.
Источник: Mister Chip