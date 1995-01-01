Карасев в матче «Сочи» – «Краснодар» в течение двух минут удалил Заику и тренера Федотова

Quod licet Iovi (Jovi), non licet bovi (с лат. — «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку») ..
И это ещё Старший Брат Зевс безмолствовал..)
Хотя это одна х...
Тьфу,родня.))
В эти минуты проходит матч девятого тура РПЛ между «Сочи» и «Краснодаром». На 55-й минуте вторую желтую карточку получил игрок хозяев Кирилл Заика.
Через минуту красную карточку получил главный тренер сочинцев Владимир Федотов, он был вынужден покинуть техническую зону.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на Кубани.
- В случае ничьей «Краснодар» поднимется на пятое место.
- Набрав очко, «Сочи» останется четвертым.