Карасев в матче «Сочи» – «Краснодар» в течение двух минут удалил Заику и тренера Федотова

В эти минуты проходит матч девятого тура РПЛ между «Сочи» и «Краснодаром». На 55-й минуте вторую желтую карточку получил игрок хозяев Кирилл Заика.

Через минуту красную карточку получил главный тренер сочинцев Владимир Федотов, он был вынужден покинуть техническую зону.