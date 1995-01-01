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    Карасев в матче «Сочи» – «Краснодар» в течение двух минут удалил Заику и тренера Федотова

    В эти минуты проходит матч девятого тура РПЛ между «Сочи» и «Краснодаром». На 55-й минуте вторую желтую карточку получил игрок хозяев Кирилл Заика.

    Через минуту красную карточку получил главный тренер сочинцев Владимир Федотов, он был вынужден покинуть техническую зону.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на Кубани.
    • В случае ничьей «Краснодар» поднимется на пятое место.
    • Набрав очко, «Сочи» останется четвертым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1289

      Алехсбургер. 20 минут назад

      Quod licet Iovi (Jovi), non licet bovi (с лат. — «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку») ..
      И это ещё Старший Брат Зевс безмолствовал..)
      Хотя это одна х...
      Тьфу,родня.))

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