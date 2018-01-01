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Заика: «Я был близок к переходу в «Зенит», но что-то пошло не так»

Защитник «Сочи» Кирилл Заика рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит».

– Конкретный интерес был от «Зенита». Это было в октябре прошлого года. Как мне сказали, клубы практически обо всем договорились, но потом что-то пошло не так.

Значит, так должно быть. Никаких разочарований. Просто продолжаю дальше работать. Сейчас я нахожусь в том клубе, где мне хорошо и доверяют.

– Цель поиграть в Европе еще существует для вас?

– Почему бы и нет? Спокойно к этому отношусь. Если будет предложение, то это шанс.

– А какие чемпионаты?

– Англия, Германия. Конечно, играть там можно, но попасть туда нелегко. Сейчас мы не играем в еврокубках, и официальных матчей за сборную я пока не провел.

Исходя из того, как складывается моя карьера, удивляться ничему не стоит. Буду стараться улучшать свои показатели, статистику и помогать команде.

А если что-то будет, то обязательно рассмотрю эту возможность.

  • 29-летний Заика выступает за «Сочи» с 2018 года.
  • В этом сезоне он сделал 2 ассиста в 27 матчах.
  • Контракт игрока с клубом истекает 30 июня.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +491

    Suvorov51 1 час назад

    Так и радуйся. тебе просто повезло. ну скажи - зачем тебе бомжатник основной. у тебя фарм клуб

    1
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    Рейтинг: +15381

    Cleaner 1 час назад

    В Зените тогда уже был свой ЗАЙКА - Азмун!

    0
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    Рейтинг: +826

    Дубина 1 час назад

    в филиале оставили)

    0
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