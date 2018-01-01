Заика: «Я был близок к переходу в «Зенит», но что-то пошло не так»

Так и радуйся. тебе просто повезло. ну скажи - зачем тебе бомжатник основной. у тебя фарм клуб
Защитник «Сочи» Кирилл Заика рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит».
– Конкретный интерес был от «Зенита». Это было в октябре прошлого года. Как мне сказали, клубы практически обо всем договорились, но потом что-то пошло не так.
Значит, так должно быть. Никаких разочарований. Просто продолжаю дальше работать. Сейчас я нахожусь в том клубе, где мне хорошо и доверяют.
– Цель поиграть в Европе еще существует для вас?
– Почему бы и нет? Спокойно к этому отношусь. Если будет предложение, то это шанс.
– А какие чемпионаты?
– Англия, Германия. Конечно, играть там можно, но попасть туда нелегко. Сейчас мы не играем в еврокубках, и официальных матчей за сборную я пока не провел.
Исходя из того, как складывается моя карьера, удивляться ничему не стоит. Буду стараться улучшать свои показатели, статистику и помогать команде.
А если что-то будет, то обязательно рассмотрю эту возможность.
- 29-летний Заика выступает за «Сочи» с 2018 года.
- В этом сезоне он сделал 2 ассиста в 27 матчах.
- Контракт игрока с клубом истекает 30 июня.