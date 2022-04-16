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  • Заика: «Я был близок к переходу в «Зенит», но что-то пошло не так»

Заика: «Я был близок к переходу в «Зенит», но что-то пошло не так»

16 апреля 2022, 11:34
1

Защитник «Сочи» Кирилл Заика рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит».

– Конкретный интерес был от «Зенита». Это было в октябре прошлого года. Как мне сказали, клубы практически обо всем договорились, но потом что-то пошло не так.

Значит, так должно быть. Никаких разочарований. Просто продолжаю дальше работать. Сейчас я нахожусь в том клубе, где мне хорошо и доверяют.

– Цель поиграть в Европе еще существует для вас?

– Почему бы и нет? Спокойно к этому отношусь. Если будет предложение, то это шанс.

– А какие чемпионаты?

– Англия, Германия. Конечно, играть там можно, но попасть туда нелегко. Сейчас мы не играем в еврокубках, и официальных матчей за сборную я пока не провел.

Исходя из того, как складывается моя карьера, удивляться ничему не стоит. Буду стараться улучшать свои показатели, статистику и помогать команде.

А если что-то будет, то обязательно рассмотрю эту возможность.

  • 29-летний Заика выступает за «Сочи» с 2018 года.
  • В этом сезоне он сделал 2 ассиста в 27 матчах.
  • Контракт игрока с клубом истекает 30 июня.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Заика Кирилл
Комментарии (1)
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portero
1650106025
С тебя откат маленький, много не украсть...
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