Голы Фернандеса, Еременко и Дриусси претендуют на звание лучшего в мартовских матчах РПЛ

Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание автора лучшего гола в турнире по итогам марта.

В списке восемь номинантов: Рикарду Алвеш («Оренбург»), Эрик Бикфалви («Урал»), Марио Фернандес (ЦСКА), Кирилл Заика («Сочи»), Роман Еременко («Ростов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Джордан Ларссон («Спартак») и Себастьян Дриусси («Зенит»).