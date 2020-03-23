Голы Фернандеса, Еременко и Дриусси претендуют на звание лучшего в мартовских матчах РПЛ

+1 Ерёменко!
Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание автора лучшего гола в турнире по итогам марта.
В списке восемь номинантов: Рикарду Алвеш («Оренбург»), Эрик Бикфалви («Урал»), Марио Фернандес (ЦСКА), Кирилл Заика («Сочи»), Роман Еременко («Ростов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Джордан Ларссон («Спартак») и Себастьян Дриусси («Зенит»).
Настало время выбрать лучший гол #ТинькоффРПЛ в марте!Голосуйте за самый красивый гол месяца в нашей группе ВКонтакте https://t.co/UzR5WkOaq9⠀Лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.⠀#РПЛтопчик pic.twitter.com/ScRbUjseZ3— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 23, 2020