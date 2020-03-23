Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    Голы Фернандеса, Еременко и Дриусси претендуют на звание лучшего в мартовских матчах РПЛ

    Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание автора лучшего гола в турнире по итогам марта.

    В списке восемь номинантов: Рикарду Алвеш («Оренбург»), Эрик Бикфалви («Урал»), Марио Фернандес (ЦСКА), Кирилл Заика («Сочи»), Роман Еременко («Ростов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Джордан Ларссон («Спартак») и Себастьян Дриусси («Зенит»).

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:15
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1124

      spartakuz 47 минут назад

      +1 Ерёменко!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2584

      Борат 59 минут назад

      Вот бы все эти голы в ворота рылов - цены бы им не было !!!
      Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1808

      alarm 1 час назад

      ничё так голы. наверное, фернандесу или ерёменко отдадут приз. стыдно за спартак.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75581
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru