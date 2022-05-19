Заика: «Нет никакого отрыва и звездности. Знаю, откуда я вышел и кем стал»

Защитник «Сочи» Кирилл Заика считает, что у него нет звездной болезни.

«Первый гол в РПЛ я забил «Уралу» — второй матч был в том сезоне, наша первая победа. Мой гол тогда получился неплохим — тем более приятно, что тогда родители были на стадионе, жена была. Семья всегда на арене, когда я играю, родители, бывает, приезжают.

Помню, что забил 8 марта — жена оценила подарок. Я играл во второй лиге, в первой лиге, в РПЛ, теперь вот в сборной. Нет никакого отрыва, никакой звeздности. Я хожу по земле. Знаю, откуда я вышел и кем стал», — сказал Заика.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?