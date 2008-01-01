Три игрока «Сочи» могут перейти в ЦСКА вместе с Федотовым

так же и картофан таскал за собой "картофелины" из Уфы - Облякова, Дивеева...)
Несколько футболистов «Сочи» могут перейти в ЦСКА вместе с главным тренером Владимиром Федотовым.
По информации журналиста Ивана Карпова, столичный клуб может подписать трех защитников – Сергея Терехова, Кирилла Заику и Артема Макарчука.
Сообщалось, что сегодня Федотов возглавит ЦСКА.
- Федотов с 2020 года возглавлял «Сочи».
- Под его руководством команда впервые в истории финишировала второй в РПЛ.
- ЦСКА занял 5-е место в прошедшем чемпионате.