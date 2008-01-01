Три игрока «Сочи» могут перейти в ЦСКА вместе с Федотовым

Несколько футболистов «Сочи» могут перейти в ЦСКА вместе с главным тренером Владимиром Федотовым.

По информации журналиста Ивана Карпова, столичный клуб может подписать трех защитников – Сергея Терехова, Кирилла Заику и Артема Макарчука.

Сообщалось, что сегодня Федотов возглавит ЦСКА.