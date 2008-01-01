Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
Тест: кто ты из футбольных экспертов?

Три игрока «Сочи» могут перейти в ЦСКА вместе с Федотовым

Несколько футболистов «Сочи» могут перейти в ЦСКА вместе с главным тренером Владимиром Федотовым.

По информации журналиста Ивана Карпова, столичный клуб может подписать трех защитников – Сергея Терехова, Кирилла Заику и Артема Макарчука.

Сообщалось, что сегодня Федотов возглавит ЦСКА.

  • Федотов с 2020 года возглавлял «Сочи».
  • Под его руководством команда впервые в истории финишировала второй в РПЛ.
  • ЦСКА занял 5-е место в прошедшем чемпионате.

Новости по теме
Мостовой – о Федотове в ЦСКА: «Очень спорно. До «Сочи» он чего-нибудь добивался?» 1
«Его репутацию не отмыть». Уткин раскритиковал ЦСКА за возможное назначение Федотова 12
Гинер отказался комментировать информацию о приглашении Федотова в ЦСКА
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:13
Комментарии9
...
  • ...
    Рейтинг: +23049

    JTherry 13 минут назад

    так же и картофан таскал за собой "картофелины" из Уфы - Облякова, Дивеева...)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +12773

    playsh 14 минут назад

    Ну и скотинка нынешний Федотов.Да и руководы ЦСКА тоже.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16329

    paracetamol 24 минуты назад

    Да никуда Федотов не пойдет. Смешно менять команду серебрянного призера на занюханный клуп с пятого места!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +65236

    portero 28 минут назад

    это плохо для Сочи, но может молодых и голодных подтянут....

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +96568

    zigbert 1 час назад

    Терехов конечно укрепит оборону а вот Заика не выдерживает полный матч.

    5
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10361

    Алексей З 1 час назад

    Первые шаги к исчезновению ФК Сочи.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +465

    fakeid > Алексей З 1 час назад

    это же не уфа. там ротенберг)

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +65236

    portero > fakeid 27 минут назад

    он слишком экономный, надо молодёжь тогда подтягивать и продавать потом.....

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +23049

    JTherry > portero 10 минут назад

    в Шереметьево больше половины работников отправил в неоплачиваемый отпуск этот "экономист"...) ему этот клуп навязали, социалка...

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11