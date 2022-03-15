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Заика: «О том, что попал в сборную, мне сказала жена: обняла, поцеловала, поздравила»

Защитник «Сочи» Кирилл Заика поделился эмоциями от вызова в сборную России.

«Когда объявили состав сборной, находился дома. О том, что я в списке, мне сказала жена: подошла, обняла, поцеловала, поздравила. Такая счастливая была – как будто не меня, а еe в сборную вызвали. Она же сама в прошлом футболистка, играла в женской сборной на Евро.

Тогда я переживал за нее, гордился, болел. Теперь ситуация чуть поменялась. Могу сказать, что жена – мой главный болельщик», – сказал Заика.

  • Учебно-тренировочный сбор пройдет с 21 по 27 марта.
  • Команда будет работать в Москве.
  • Российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях.

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Источник: телеграм-канал сборной России

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15.03.2022 23:03
Комментарии2
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    Рейтинг: +1865

    DMитрий 43 минуты назад

    Теперь вот так оповещают (игроки узнают) о вызове в сборную!? А если нет жены...? Внучек дорогой тебя в .... вот тебе пирожков с собой.

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    Рейтинг: +2396

    Krasnodar 123 2 часа назад

    мне сказал жена ! Если пишите что жена сказал, то тогда следует писать обнял, поцеловал, поздравил!!!

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