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  • Заика: «О том, что попал в сборную, мне сказала жена: обняла, поцеловала, поздравила»

Заика: «О том, что попал в сборную, мне сказала жена: обняла, поцеловала, поздравила»

15 марта 2022, 23:03
4

Защитник «Сочи» Кирилл Заика поделился эмоциями от вызова в сборную России.

«Когда объявили состав сборной, находился дома. О том, что я в списке, мне сказала жена: подошла, обняла, поцеловала, поздравила. Такая счастливая была – как будто не меня, а еe в сборную вызвали. Она же сама в прошлом футболистка, играла в женской сборной на Евро.

Тогда я переживал за нее, гордился, болел. Теперь ситуация чуть поменялась. Могу сказать, что жена – мой главный болельщик», – сказал Заика.

  • Учебно-тренировочный сбор пройдет с 21 по 27 марта.
  • Команда будет работать в Москве.
  • Российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

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Источник: телеграм-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Сочи Россия Заика Кирилл
Комментарии (4)
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Krasnodar 123
1647374890
мне сказал жена ! Если пишите что жена сказал, то тогда следует писать обнял, поцеловал, поздравил!!!
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SLADE2019
1647405742
Да уж, радость великая у Заики. Теперь не только его, но всех подряд в сборную звать можно, играть с молодежкой и пр.
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vladimir-7
1647409924
Ну всё, теперь в семье Заики никто не заикается.
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