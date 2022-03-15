Заика: «О том, что попал в сборную, мне сказала жена: обняла, поцеловала, поздравила»

Защитник «Сочи» Кирилл Заика поделился эмоциями от вызова в сборную России.

«Когда объявили состав сборной, находился дома. О том, что я в списке, мне сказала жена: подошла, обняла, поцеловала, поздравила. Такая счастливая была – как будто не меня, а еe в сборную вызвали. Она же сама в прошлом футболистка, играла в женской сборной на Евро.

Тогда я переживал за нее, гордился, болел. Теперь ситуация чуть поменялась. Могу сказать, что жена – мой главный болельщик», – сказал Заика.

Учебно-тренировочный сбор пройдет с 21 по 27 марта.

Команда будет работать в Москве.

Российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях.

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