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Терехов, Заика, Цаллагов – в старте «Сочи» на игру с «Крыльями Советов»; Барач, Бейл, Костанца выйдут у самарцев

Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ между «Сочи» и «Крыльями Советов».

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Юрганов, Родриго, Дркушич, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Кассьерра.

Запасные: Заболотный, Адамов, Маргасов, Макарчук, Прохин, Попов, Жоаозиньо, Мелкадзе.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский, Якуба, Ежов, Глушенков, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гапонов, Липовой, Смирнов, Пиняев, Соколов, Коваленко, Игнатьев, Цыпченко.

  • Матч начнется в 16:30 по Москве.

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Источник: Бомбардир.ру

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