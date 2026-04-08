Дзюба назвал «Зенит», а не «Спартак», главным клубом в карьере

Нападающий Артем Дзюба определил главный клуб в карьере.

«Считаю ли я «Зенит» своим главным клубом в карьере? Да, считаю, потому что в этом клубе забил львиную долю своих голов. В этом клубе завоевал все свои трофеи. Определeнно, «Зенит» – главный клуб в моей карьере.

Очень счастлив, что тогда не побоялся и всe-таки пошeл в «Зенит». Рискованно, да, однако это оправдало всe-всe-всe», – сказал Дзюба в фильме «Зенит» навсегда».