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  • Дуран тремя словами отреагировал на крупный штраф от «Зенита»

Дуран тремя словами отреагировал на крупный штраф от «Зенита»

8 апреля, 17:53
14

Нападающий «Зенита» Джон Дуран получил крупный штраф от клуба за ночной загул в Барселоне.

«Посмеялся и сказал: «Да и пофиг», – такой была реакция Дурана, которую передал футбольный деятель Тимур Лепсая на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Зимой за прогул сборов «Зенит» наказал на крупную сумму полузащитника Вендела.

  • 22-летний Дуран провел за питерцев 6 матчей, забил 2 гола.
  • Он арендован у саудовского «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду. Дуран играл в АПЛ за «Астон Виллу».
  • Летом Джон вернется в Азию. Информации о том, что «Зенит» планирует выкупать колумбийского футболиста, на сегодня нет.

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Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Колумбия. Примера А Зенит Дуран Джон
Комментарии (14)
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Чугунный скороход
1775660279
Человек приехал за баблом и куражом. На клуб с высокой колокольни
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Чермындыр
1775660767
"Посмеялся и сказал: да и пофиг" - такой была реакция Миллера, когда ему задали вопрос про потраченные на зарплату Дурану деньги Газпрома..
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Semenycch
1775660837
Модераторы сайта, опять Вы этого кавказского лжеца здесь цитируете?
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subbotaspartak
1775662239
К нему кореш приехал, чё вам надо?
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JIEGEHDA
1775662281
Ну если сам Лепсая сказал . Он же рядом с клубом . Внутри клуба. Вкурсе всех событий. Нет нет это не тот самый который про каждую новость добавляет от себя зная что никто не спросит . Нет конечно . Вы чего . Главное в бочках свинки рады . Это главное
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Hector вернулся
1775665808
Скандалист и провокатор, ещё и сплетник как старая бабка.
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Император 1
1775665976
Повезло Зениту, что Дуран только до лета
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FROLL007
1775666064
Лепсая слышит звон, да не знает откуда он. Только сплетни разводит. Гыгыгы
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рылы
1775666429
враньё, конечно. дело в том, что ему очень хочется поехать на чм, и нужно доказывать свою профпригодность. и он выбрал делать это на территории кордобы, столкнуться с ним лоб в лоб и забить больше него.
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Alexander.saf
1775670207
Джон дурак
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