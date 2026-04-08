Дуран тремя словами отреагировал на крупный штраф от «Зенита»

Нападающий «Зенита» Джон Дуран получил крупный штраф от клуба за ночной загул в Барселоне.

«Посмеялся и сказал: «Да и пофиг», – такой была реакция Дурана, которую передал футбольный деятель Тимур Лепсая на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Зимой за прогул сборов «Зенит» наказал на крупную сумму полузащитника Вендела.