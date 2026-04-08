Смолов осваивает новую профессию

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов сообщил, что начал обучение на тренера.
«Начал обучение в Академии РФС на тренерскую лицензию. Хороший новый опыт – уже провел первую тренировку.
Пока без больших планов, посмотрим, что будет дальше», – написал Смолов.
- Смолов поиграл за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив», «Сельту» и «БроукБойз».
- Выступая за медиаклуб, форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 3 матчах Кубка России-2025/26.
- В РПЛ он не играет с мая 2025 года, когда покинул «Краснодар». О завершении игровой карьеры Смолов еще не объявлял. Федор сейчас ведет активную медийную жизнь.
Источник: телеграм-канал Федора Смолова