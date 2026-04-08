Смолов осваивает новую профессию

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов сообщил, что начал обучение на тренера.

«Начал обучение в Академии РФС на тренерскую лицензию. Хороший новый опыт – уже провел первую тренировку.

Пока без больших планов, посмотрим, что будет дальше», – написал Смолов.