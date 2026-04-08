40-летний Акинфеев обозначил, сколько еще лет планирует жить

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на философский вопрос. Сегодня игроку исполнилось 40 лет.

Футболист в интервью пресс-службе красно-синих обозначил, что планирует жить порядка 80 лет.

– Если бы твоя жизнь была футбольным матчем, то какая сейчас минута и счет?

– 45+6'. Было четыре замены, потом красная карточка. Судья добавил шесть минут. Второй тайм я еще не отыграл. Счет – 1:0, ведем. Можно хоть здесь на ноль сыграть?