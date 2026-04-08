40-летний Акинфеев обозначил, сколько еще лет планирует жить

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на философский вопрос. Сегодня игроку исполнилось 40 лет.
Футболист в интервью пресс-службе красно-синих обозначил, что планирует жить порядка 80 лет.
– Если бы твоя жизнь была футбольным матчем, то какая сейчас минута и счет?
– 45+6'. Было четыре замены, потом красная карточка. Судья добавил шесть минут. Второй тайм я еще не отыграл. Счет – 1:0, ведем. Можно хоть здесь на ноль сыграть?
- Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА. В последнее время появляются призывы в адрес Игоря, что ему пора заканчивать с футболом.
- Капитан армейцев пропустил 740 голов в 818 матчах.
- Вратарь 6 раз становился чемпионом России, в последний раз – в 2016 году.
- По ходу карьеры у Акинфеева было несколько тяжелых травм с пропуском нескольких месяцев, но всякий раз он возвращался и места в основе ЦСКА не терял.
- Карьеру в сборной России Игорь завершил в 2018 году.
Источник: «Бомбардир»