Названа истинная причина исчезновения Мостового

Появилась новая информация о непопадании вингера «Зенита» Андрея Мостового в состав на матч 23-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).
«Андрей просто чуть выпал из состава из-за конкуренции, со «Спартаком» сегодня должен выйти со скамейки как минимум», – написал источник, опровергнув, что исчезновение игрока из основы связано с его личной жизнью.
- Мостовой в этом году в РПЛ в 3 матчах остался в запасе, в 2 – выходил на замену в концовке игр. Он провел 2 полные встречи в FONBET Кубке России.
- Всего в этом сезоне 28-летний вингер сыграл за клуб в 28 встречах, отметился 7 голами и 5 ассистами.
- Кубковая встреча «Зенит» – «Спартак» начнется в 20:45 мск.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»