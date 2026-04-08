Названа истинная причина исчезновения Мостового

Появилась новая информация о непопадании вингера «Зенита» Андрея Мостового в состав на матч 23-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).

«Андрей просто чуть выпал из состава из-за конкуренции, со «Спартаком» сегодня должен выйти со скамейки как минимум», – написал источник, опровергнув, что исчезновение игрока из основы связано с его личной жизнью.