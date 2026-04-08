«Зенит» выписал «большой» штраф еще одному футболисту вслед за Венделом

Футбольный деятель Тимур Лепсая наслышан о загуле нападающего «Зенита» Джона Дурана. Об этом бывший директор «Балтики» рассказал на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
Из-за загула колумбиец пропустил матч 23-го тура чемпионата России по футболу против «Крыльев Советов» (2:1).
«Дуран оштрафован был на большие деньги», – сказал Лепсая.
Зимой за прогул сборов «Зенит» наказал на крупную сумму полузащитника Вендела.
- 22-летний Дуран провел за питерцев 6 матчей, забил 2 гола.
- Он арендован у саудовского «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду.
- Летом Джон вернется в Азию. Информации о том, что «Зенит» планирует выкупать колумбийского футболиста, на сегодня нет.
Источник: Спортс