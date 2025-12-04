Семак рассказал о трансферных планах «Зенита» на зиму

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 18‑го тура РПЛ с «Акроном» рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

– Какие ожидания от матча?

– Все готовятся, за исключением Дугласа и Шилова. Кассьерра набирает форму, готов помочь.

– Есть понимание по позициям, которые надо укрепить зимой?

– Трансферная работа никогда не прекращается. Она идет. Кто‑то кто не получает достаточно игровой практики, может изъявить желание сменить обстановку. Клуб никого никогда не держал, при предложении, которое устроит клуб, такой игрок может поменять место работы.

Планы по трансферам есть, вектор тоже – получится усилиться или нет, посмотрим. Есть понимание и по позициям, и по фамилиям. Но пока эту информацию лучше держать в тишине.

– Чем объясняется ваша вера в Луиса Энрике, который не забивает, но выходит в стартовом составе?

– Не только голы и передачи влияют на то, кто играет в старте. Конечно, хочется чтобы цифры были лучше. Но это игрок, который хорошо играет один в один, хорош в единоборствах, он быстрый. Это помогает строить игру команды в целом.

Он молодой – 24 года, будет прогрессировать, нужно еще адаптироваться. Малком тоже не сразу «выстрелил». Да надо работать над КПД, но видно, что это важный игрок.