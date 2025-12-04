Введите ваш ник на сайте
Семак рассказал о трансферных планах «Зенита» на зиму

Вчера, 12:01
14

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 18‑го тура РПЛ с «Акроном» рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

– Какие ожидания от матча?

– Все готовятся, за исключением Дугласа и Шилова. Кассьерра набирает форму, готов помочь.

– Есть понимание по позициям, которые надо укрепить зимой?

– Трансферная работа никогда не прекращается. Она идет. Кто‑то кто не получает достаточно игровой практики, может изъявить желание сменить обстановку. Клуб никого никогда не держал, при предложении, которое устроит клуб, такой игрок может поменять место работы.

Планы по трансферам есть, вектор тоже – получится усилиться или нет, посмотрим. Есть понимание и по позициям, и по фамилиям. Но пока эту информацию лучше держать в тишине.

– Чем объясняется ваша вера в Луиса Энрике, который не забивает, но выходит в стартовом составе?

– Не только голы и передачи влияют на то, кто играет в старте. Конечно, хочется чтобы цифры были лучше. Но это игрок, который хорошо играет один в один, хорош в единоборствах, он быстрый. Это помогает строить игру команды в целом.

Он молодой – 24 года, будет прогрессировать, нужно еще адаптироваться. Малком тоже не сразу «выстрелил». Да надо работать над КПД, но видно, что это важный игрок.

  • Матч «Зенит»«Акрон» пройдет 6 декабря и начнется в 19:30 мск.
  • 24-летний вингер петербуржцев Луис Энрике провел за команду в этом сезоне 18 матчей, забил 1 гол, отдал 3 передачи.

Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1764839578
Так каковы "трансферные планы", заявленные вольно в заголовке? А о принципах работы с трансферами мы давно осведомлены, или догадываемся : если нет "движухи", то нафига система?
Ответить
Garrincha58
1764843807
Все твои трансферные планы особенно за последние три года, как говорится не в коня корм одним словом "бесполезные" траты денег
Ответить
Cleaner
1764844482
Семак: - Зимой Зенит ХАПНЕТ ЛОПАТОЙ БАБЛА ИЗ ГОСБЮДЖЕТА и понакупит новых звезд из Бразилии!!!
Ответить
andr45
1764844574
ЧЕРДАНЦЕВ «Как людям со стороны смотрящим, ты ждешь от товара за такую сумму суперкачества. Он [Энрике] должен быть на голову сильнее всех остальных, кто стоит дешевле.» 
Ответить
Cleaner
1764844675
Зениту бы ТРЕНЕРА нормального прикупить, тогда все проблемы с игрой команды сами собой исчезнут.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1764845031
Семак: - Планы по трансферам есть, вектор тоже – жена уже купила билеты в Дубаи, полетим на шоппинг ....
Ответить
Хулиганин
1764848001
Главное, либо продать Соболева, либо докупить к нему Комличенко и Заболотного. И забивать рикошетами от столбов.
Ответить
evgevg13
1764855071
о трансферных планах «Зенита» на зиму: Надо скупить всё, всё... всех, всех.
Ответить
Artemka444
1764858784
Не нужно никого покупать Нужно что эти сыгрались еще прочнее А то каждый матч как будто в первый раз видят друг друга
Ответить
