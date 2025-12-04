Введите ваш ник на сайте
«Спартак» высмеял «Динамо» перед дерби

Вчера, 13:22
44

«Спартак» опубликовал видео с анонсом матча 18-го тура РПЛ с «Динамо».

По сюжету болельщиков команд привели в лабораторию для исследования.

Там болельщик бело-голубых не узнал трофей РПЛ, Кубок и Суперкубок России, потому что его «организм отверг незнакомые ему формы».

Также болельщик «Динамо» отвергает «собственную культуру», называя футболки голубого и белого цвета оранжевыми и розовыми.

Когда фанатов попросили вспомнить что-нибудь приятное, то болельщик «Спартака» начал вспоминть о матчах Лиги чемпионов, а «Динамо» – о Люси Чеботиной, Владе А4, Лабубу и медиафутболе.

При упоминании 2017 года болельщик красно-белых вспомнил чемпионство в РПЛ, а бело-голубых – победу в Первой лиге.

  • Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет 6 декабря и начнется в 16:30 мск.
  • Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 28 очками после 17 туров. Бело-голубые идут 9-ми с 20 баллами.

Источник: телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак
Комментарии (44)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ПалкоВводецъ007
1764852167
Смеётся тот, кто смеётся последним. Огребут хряки, тогда менты посмеются вместе со всей страной. Гыгыгы
Ответить
FWSPM
1764852345
слабого добей? ну такое себе. Только и осталось что на динамо равнятся. Ниже уже некуда
Ответить
evgevg13
1764854978
Над кем смеётесь? Над собой смеётесь...
Ответить
рылы
1764861186
я так, мимо пробегал, хотел только сообщить, что погуглите видос "ландскрона сеанс", где снято про зарембу. про меркурий в пятом доме, мля. и теперь свинохвостые решили переложить этот позор на динаму, наняв какого-то бекхэма в роли психотерапевта. думая, что все уже забыли, что этот ролик был снят про них самих. такие овощи, жесть. https://www.youtube.com/watch?v=nlWtUrsTh6s
Ответить
k611
1764862253
Вы сначала выиграйте, а потом шутите. Не нужно шапкозакидательских настроений перед матчем... С Балтикой после удаления, тоже подумали, что теперь выиграем без проблем, итог мы знаем...
Ответить
ScarlettOgusania
1764862927
шедеврально пошутили, причём добрейшие подколы не обидные для болельщиков динамы, особенно про майку с маяком у объекта Б...)) на этом сайте какие-нибудь рылы с галюней гораздо сраннее "шутят"... да и видосы динамы на гостевых матчах дерби тоже не очень, чтобы очень...
Ответить
Спартач80
1764866780
Может сначала позорить клуб перестанете, а не в юморе упражняться?...
Ответить
Everest13
1764867467
Похоже на бои где на взвешивании, один смеется провоцирует, пытается зацепить оппонента, но в итоге в самом бою получает по самые не хочу, не признаю такие ролики, лучше б вспоминали как играли те или иные ветераны, а не эта клоунада, после которой действительно после матча возможно кому-то станет стыдно(((.... Сперва победите , потом олицетворяйте свой успех, хвалите тех кто играл на все сто, а оскорбления мы почитаем здесь в чате))), хотя и здесь острить ничего красивого и мудрого не покажет, негатива и без этого хватает
Ответить
бу-бу
1764868921
Хахахахаха , знатно поддели этих лузеров !
Ответить
neim
1764895391
Болельщик у Спартака оказался какой-то забывчивый. Напомните ему, что когда Динамо стало чемпионом в 1976 году, Спартак осенью того же года благополучно покинул высшую лигу, опустившись в первую.
Ответить
  • Читайте нас: 