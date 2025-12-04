«Спартак» высмеял «Динамо» перед дерби

«Спартак» опубликовал видео с анонсом матча 18-го тура РПЛ с «Динамо».

По сюжету болельщиков команд привели в лабораторию для исследования.

Там болельщик бело-голубых не узнал трофей РПЛ, Кубок и Суперкубок России, потому что его «организм отверг незнакомые ему формы».

Также болельщик «Динамо» отвергает «собственную культуру», называя футболки голубого и белого цвета оранжевыми и розовыми.

Когда фанатов попросили вспомнить что-нибудь приятное, то болельщик «Спартака» начал вспоминть о матчах Лиги чемпионов, а «Динамо» – о Люси Чеботиной, Владе А4, Лабубу и медиафутболе.

При упоминании 2017 года болельщик красно-белых вспомнил чемпионство в РПЛ, а бело-голубых – победу в Первой лиге.