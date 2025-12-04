Защитник «Зенита» готов покинуть клуб

Защитник «Зенита» Роман Вега не исключает варианта с переходом в «Ривер Плейт» в ближайшее трансферное окно.

Футболист рассказал, что чувствует себя хорошо в России, но не против возвращения в чемпионат Аргентины. Он признал, что одна из его главных целей – бороться за место составе сборной Аргентины. В России он отдалился от нее.

«Я хочу снова почувствовать себя значимым. У меня много целей, и одна из них – попасть в сборную», – сказал Вега. Свою роль играет и желание футболиста, чтобы его дочь росла в Аргентине.

Вега также рассказал о желании играть за «Ривер Плейт» – один из сильнейших клубов континента: «Было бы здорово играть в клубах такого масштаба. Это мечта каждого». Он добавил, что пока сосредоточен на своей нынешней работе в «Зените».

Вега также заявил, что «обязательно возьмет трубку», если ему позвонит тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо. Защитник поедет в отпуск в Аргентину с 7 декабря по 11 января.