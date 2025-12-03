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  • Аршавин – о воспитанниках «Зенита»: «Больше 30 человек в РПЛ»

Аршавин – о воспитанниках «Зенита»: «Больше 30 человек в РПЛ»

3 декабря 2025, 20:45
6

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил работу академии.

«Воспитанников академии «Зенита» в командах РПЛ каждый год становится только больше. Сейчас их количество превышает 30 человек, и это показатель общей тренерской работы.

Недавно Юрий Коледин присоединился к «Пари НН», а Никита Лобов дебютировал в стартовом составе за казанский «Рубин». Вадим Шилов, игрок 2008 года рождения, вышел в старте за «Зенит». Все футболисты понимают определeнную степень ответственности и успешно представляют нашу школу», – сказал Аршавин.

  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ после 17 туров.
  • В этом сезоне за петербургскую команду сыграло 5 воспитанников клубной академии младше 23 лет: Вадим Шилов, Ярослав Михайлов, Даниил Кондаков, Иван Шиленок и Кирилл Столбов.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (6)
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Цугундeр
1764785660
( "То берёзка, то рябина, Куст ракиты над рекой." Не нужны нам ни мохито , ни лианы над Невой.."((
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Damir07
1764786749
Ты что говоришь для тебя 30 человек это прям супер цифры на эту академию столько бабок тратят что он всю лигу должен обеспечить вы такие деньги тратите что он второй спортинг должен быть каждый день новый супер игрок появляться должен вам стыдно должно быть а не так гордо это говорить Ни один игрок из этой академии в топ лиге играет чему вы радуйтесь что они в не кому ненужном рфл играют
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лоист
1764788073
Если в старте у вас воспитаник не выходит а только в концовке на 88 минуте значит хреновая у вас академия
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Garrincha58
1764788548
И ни одного в Зените!!! Чем гордишься господин клиент МатчТВ.
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vvv123
1764827458
Все футболисты понимают степень ответственности, только Семак ничего не понимает!
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