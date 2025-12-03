Аршавин – о воспитанниках «Зенита»: «Больше 30 человек в РПЛ»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил работу академии.
«Воспитанников академии «Зенита» в командах РПЛ каждый год становится только больше. Сейчас их количество превышает 30 человек, и это показатель общей тренерской работы.
Недавно Юрий Коледин присоединился к «Пари НН», а Никита Лобов дебютировал в стартовом составе за казанский «Рубин». Вадим Шилов, игрок 2008 года рождения, вышел в старте за «Зенит». Все футболисты понимают определeнную степень ответственности и успешно представляют нашу школу», – сказал Аршавин.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ после 17 туров.
- В этом сезоне за петербургскую команду сыграло 5 воспитанников клубной академии младше 23 лет: Вадим Шилов, Ярослав Михайлов, Даниил Кондаков, Иван Шиленок и Кирилл Столбов.
Источник: Metaratings.ru