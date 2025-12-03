Аршавин – о воспитанниках «Зенита»: «Больше 30 человек в РПЛ»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил работу академии.

«Воспитанников академии «Зенита» в командах РПЛ каждый год становится только больше. Сейчас их количество превышает 30 человек, и это показатель общей тренерской работы.

Недавно Юрий Коледин присоединился к «Пари НН», а Никита Лобов дебютировал в стартовом составе за казанский «Рубин». Вадим Шилов, игрок 2008 года рождения, вышел в старте за «Зенит». Все футболисты понимают определeнную степень ответственности и успешно представляют нашу школу», – сказал Аршавин.