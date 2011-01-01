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Локомотив (мол)
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Локомотив (мол) - результаты матчей
Москва
Россия. МФЛ
Стадион:
Сапсан Арена
Сайт:
http://www.fclm.ru
Тренер:
Дмитрий Хохлов
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Чемпионат России. Молодежное первенство. 2009
11.09 | 15:00
Локомотив (мол)
1 : 0
Ростов (мол)
04.09 | 19:00
Родина (мол)
6 : 1
Локомотив (мол)
28.08 | 19:00
Локомотив (мол)
3 : 1
Чертаново (мол)
21.08 | 17:00
ЦСКА (мол)
3 : 2
Локомотив (мол)
14.08 | 17:00
Факел (мол)
0 : 1
Локомотив (мол)
07.08 | 19:00
Динамо (мол)
1 : 2
Локомотив (мол)
31.07 | 15:00
Локомотив (мол)
4 : 0
Нижний Новгород (мол)
24.07 | 13:00
Алмаз-Антей
2 : 1
Локомотив (мол)
17.07 | 15:00
Спартак М (мол)
1 : 4
Локомотив (мол)
10.07 | 13:00
Локомотив (мол)
1 : 1
Акрон - Академия им. Коноплева
03.07 | 17:00
Динамо Мх (мол)
1 : 3
Локомотив (мол)
26.06 | 15:00
Рубин (мол)
1 : 3
Локомотив (мол)
22.05 | 19:00
Локомотив (мол)
5 : 1
Урал (мол)
15.05 | 13:00
Зенит (мол)
0 : 1
Локомотив (мол)
07.05 | 15:00
Локомотив (мол)
1 : 1
Краснодар (мол)
01.05 | 17:00
Ростов (мол)
2 : 1
Локомотив (мол)
24.04 | 15:00
Локомотив (мол)
3 : 1
Родина (мол)
17.04 | 13:00
Чертаново (мол)
2 : 2
Локомотив (мол)
10.04 | 17:00
Локомотив (мол)
4 : 4
ЦСКА (мол)
03.04 | 15:00
Локомотив (мол)
4 : 2
Факел (мол)
20.03 | 15:00
Локомотив (мол)
5 : 0
Динамо (мол)
13.03 | 15:00
Нижний Новгород (мол)
2 : 5
Локомотив (мол)
06.03 | 15:00
Локомотив (мол)
2 : 2
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