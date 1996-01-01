Россия. МФЛ (2022/2023)
Россия. МФЛ (2022/2023)
Россия. МФЛ (2022/2023)
Россия. МФЛ (2022/2023)
Россия. МФЛ (2022/2023)
Россия. МФЛ (2022/2023)
|5 тур
|14 апреля, пятница
|19:00
|Локомотив (мол)
|0:1
|Спартак М (мол)
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Идет второй тайм
|6 тур
|21 апреля, пятница
|00:00
|Урал (мол)
|Локомотив (мол)
|7 тур
|28 апреля, пятница
|00:00
|Локомотив (мол)
|ЦСКА (мол)
|8 тур
|5 мая, пятница
|00:00
|Строгино (мол)
|Локомотив (мол)
|9 тур
|12 мая, пятница
|00:00
|Локомотив (мол)
|Зенит (мол)
|10 тур
|19 мая, пятница
|00:00
|Спартак М (мол)
|Локомотив (мол)