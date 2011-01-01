Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
23
17
2
4
71
32
39
53
23
15
3
5
65
30
35
48
22
15
2
5
65
34
31
47
23
14
5
4
59
34
25
47
23
14
3
6
60
30
30
45
23
12
5
6
49
37
12
41
23
10
5
8
44
50
-6
35
23
7
10
6
36
38
-2
31
23
9
4
10
35
40
-5
31
23
9
2
12
36
42
-6
29
23
6
4
13
29
50
-21
22
23
6
3
14
31
55
-24
21
23
5
5
13
29
53
-24
20
23
5
4
14
28
62
-34
19
22
4
3
15
24
53
-29
15
23
3
4
16
24
45
-21
13
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
9
0
2
37
11
26
27
11
9
0
2
32
12
20
27
11
8
2
1
37
12
25
26
11
7
4
0
33
13
20
25
11
8
1
2
41
14
27
25
13
7
2
4
31
26
5
23
12
6
4
2
20
14
6
22
12
6
3
3
25
22
3
21
11
6
3
2
23
14
9
21
12
5
1
6
18
19
-1
16
9
4
2
3
17
12
5
14
11
4
2
5
16
24
-8
14
11
4
2
5
15
21
-6
14
12
3
2
7
15
33
-18
11
12
2
1
9
14
27
-13
7
13
1
3
9
13
24
-11
6
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
8
2
2
39
20
19
26
12
7
1
4
28
18
10
22
12
7
1
4
26
21
5
22
11
6
2
3
28
23
5
20
12
6
2
4
26
23
3
20
12
6
2
4
19
16
3
20
14
5
0
9
19
30
-11
15
10
3
3
4
13
24
-11
12
11
1
7
3
11
16
-5
10
11
3
0
8
15
26
-11
9
11
2
2
7
13
29
-16
8
10
2
2
6
10
26
-16
8
12
2
2
8
13
26
-13
8
10
2
1
7
11
21
-10
7
12
1
3
8
14
32
-18
6
11
1
2
8
13
36
-23
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире