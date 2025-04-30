Галактионова сегодня могут уволить из «Локомотива»: известны 3 кандидата на замену

Главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова могут уволить, если команда проиграет в кубковом матче против «Ростова».

«Галактионов был близок к отставке еще перед кубковым матчем с «Ахматом» (2:1), но москвичи сумели победить горцев и выйти во 2-й этап полуфинала Пути регионов.

Ситуация не изменилась, и если красно-зеленые проиграют желто-синим, то Михалыч с высокой долей вероятности покинет Черкизово.

При таком раскладе есть три основных кандидата на место тренера «Локомотива» до конца сезона. Первый и приоритетный – это Владимир Федотов со стороны спортивного блока. Второй и третий от Бориса Ротенберга-младшего – это Дмитрий Хохлов или Станислав Черчесов», – написал источник.