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  • Галактионова сегодня могут уволить из «Локомотива»: известны 3 кандидата на замену

Галактионова сегодня могут уволить из «Локомотива»: известны 3 кандидата на замену

30 апреля 2025, 11:27
14

Главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова могут уволить, если команда проиграет в кубковом матче против «Ростова».

«Галактионов был близок к отставке еще перед кубковым матчем с «Ахматом» (2:1), но москвичи сумели победить горцев и выйти во 2-й этап полуфинала Пути регионов.

Ситуация не изменилась, и если красно-зеленые проиграют желто-синим, то Михалыч с высокой долей вероятности покинет Черкизово.

При таком раскладе есть три основных кандидата на место тренера «Локомотива» до конца сезона. Первый и приоритетный – это Владимир Федотов со стороны спортивного блока. Второй и третий от Бориса Ротенберга-младшего – это Дмитрий Хохлов или Станислав Черчесов», – написал источник.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Локомотив (мол) Локомотив Федотов Владимир Черчесов Станислав Галактионов Михаил Хохлов Дмитрий
Комментарии (14)
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АЛЕКС 58
1746002246
Проводницы! Берите чабана! Рыбка,икорка,шашлык!
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Цугундeр
1746002755
"источник")), карп кверху брюхом..) Не трогайте пучеглазого . Он приносит пользу и не побирается по начальству.
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Дубина
1746002977
Чабана?
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Красногорск_Фан
1746004039
С ним Локомотив ничего не выиграет. С точки зрения борьбы за титулы - смена на пользу. Но можно и такого лохопета взять что снова немецкий ужас повторится. ЗЫ: сегодня много шансов не проиграть.
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Taps
1746005155
Дурачьё. Дайте Галактионову работать !
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sochi-2013
1746006707
меняю порванные трусы на разбитые часы
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АЛЕКС 58
1746032886
Не тренера нужно увольнять,а старьё вроде барина. Ну какой он на хрен лидер команды!?
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