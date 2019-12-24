Форвард «молодежки» «Локомотива» Фрасинюк прошел просмотр в «Сампдории»

Нападающий молодежной команды «Локомотива» Никита Фрасинюк находился на просмотре в «Сампдории».
По информации «Спорт-Экспресса», 18-летний игрок провел недельный тренировочный цикл с «молодежкой» клуба из Генуи. В «Сампдории» считают, что Фрасинюк хорошо сыграл в товарищеском матче. В январе форварда могут снова вызвать на сбор.
- Фрасинюк — воспитанник академии «Локомотива».
- В этом сезоне он провел один матч за московскую команду, выйдя на замену на одну минуту.
- В январе россиянин станет свободным агентом.
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Источник: «Спорт-Экспресс»