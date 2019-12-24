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    Форвард «молодежки» «Локомотива» Фрасинюк прошел просмотр в «Сампдории»

    Нападающий молодежной команды «Локомотива» Никита Фрасинюк находился на просмотре в «Сампдории».

    По информации «Спорт-Экспресса», 18-летний игрок провел недельный тренировочный цикл с «молодежкой» клуба из Генуи. В «Сампдории» считают, что Фрасинюк хорошо сыграл в товарищеском матче. В январе форварда могут снова вызвать на сбор.

    • Фрасинюк — воспитанник академии «Локомотива».
    • В этом сезоне он провел один матч за московскую команду, выйдя на замену на одну минуту.
    • В январе россиянин станет свободным агентом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +537

      Makaweli 13 минут назад

      Зато в основе проводниц играет куй пойми кто

      0
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      Рейтинг: +1260

      PNZ1985 1 час назад

      удачи парень!

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