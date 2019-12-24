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  • Форвард «молодежки» «Локомотива» Фрасинюк прошел просмотр в «Сампдории»

Форвард «молодежки» «Локомотива» Фрасинюк прошел просмотр в «Сампдории»

24 декабря 2019, 17:21
5

Нападающий молодежной команды «Локомотива» Никита Фрасинюк находился на просмотре в «Сампдории».

По информации «Спорт-Экспресса», 18-летний игрок провел недельный тренировочный цикл с «молодежкой» клуба из Генуи. В «Сампдории» считают, что Фрасинюк хорошо сыграл в товарищеском матче. В январе форварда могут снова вызвать на сбор.

  • Фрасинюк — воспитанник академии «Локомотива».
  • В этом сезоне он провел один матч за московскую команду, выйдя на замену на одну минуту.
  • В январе россиянин станет свободным агентом.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Сампдория Локомотив Локомотив (мол)
Комментарии (5)
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PNZ1985
1577198861
удачи парень!
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Makaweli
1577202243
Зато в основе проводниц играет куй пойми кто
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yorgenbarenz
1577207481
Вегной догогой идёте,товагищи!)Лучше продать за копейку,чем в основу за так вводить!
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Cules2013
1577208776
ну надеемся, что толк из этого будет
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paracetamol
1577213627
Если он такой хороший, зачем макаронникам отдавать, а потом г-но турка покупать?
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