Хохлов отреагировал на уход Карпина из «Ростова»

Дмитрий Хохлов оценил решение Валерия Карпина покинуть пост главного тренера «Ростова».

– Это желание Валерия Георгиевича. Он ранее уже пояснил, что ему тяжело. Тяжело разрываться между двумя должностями, плюс есть сложности с логистикой.

Думаю, он просто устал. Его силы и возможности небезграничны.

В «Ростове» его все устраивало, там была поддержка. Наверное, если бы не все эти сказанные нюансы, то вряд ли бы он покинул команду.

– Чемпионат возобновляется всего через несколько дней. Неужели нельзя было дождаться окончания сезона?

– Это не ко мне вопрос. Наверное, существуют какие‑то форс‑мажорные обстоятельства, или, может, было все заранее обговорено. Не могу сказать, все‑таки я не в клубе.